Kinh tế

Công ty con của Masan Group và 5 công ty khác bị xử phạt

Tin, ảnh: Sơn Nhung'

(NLĐO)- Trong số 6 công ty bị xử phạt có Wincommerce, công ty con của Masan với tổng số tiền bị phạt hơn 575 triệu đồng.

Ngày 8-12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố việc đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số công ty.

Cụ thể, 6 công ty bị phạt vì vi phạm công bố thông tin liên quan phát hành trái phiếu riêng lẻ và báo cáo tài chính gồm: Công ty CP Phát triển Đất Việt; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce; Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà; Công ty CP Xi măng Bắc Giang. Mỗi công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng, riêng Công ty CP Xi Măng Bắc Giang phạt thêm 20 triệu đồng nên tổng số tiền phạt 6 công ty là 575 triệu đồng.

Theo đó, 4 công ty bị phạt do có liên quan phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: Công ty CP Phát triển Đất Việt không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu liên quan dến cáo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu; các báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu VLDCH2225001 tại ngày đáo hạn năm 2025…

Công ty con của Masan Group và 3 công ty khác bị xử phạt - Ảnh 1.

Nhiều Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm báo cáo thông tin (ảnh Minh họa)

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát cũng không công bố thông tin theo quy định đối với tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo tài chính các năm 2020, 2021.

Còn Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity đã không công bố thông tin tài liệu liên quan báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã UNICH2124001, UNICH2124002; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024….

Đặc biệt, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (Wincommerce)- công ty con của Tập đoàn Masan) - cũng không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán niên 2021; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Báo cáo tài chính năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi của 12 lô trái phiếu phát hành năm 2020 tại ngày đáo hạn.

Tin liên quan

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ví Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo"

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ví Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo"

(NLĐO) - Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh thị trường Việt Nam đang chuyển từ trạng thái tiết kiệm sang chi tiêu do sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu

Đại gia bán lẻ Masan mở thêm gần 500 cửa hàng WinMart+

(NLĐO) – Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng

Masan Group quyết định xử phạt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành trái phiếu WinCommerce
