Lao động

Công ty CP Ba Huân thông tin lộ trình trả lương, khắc phục nợ BHXH

MAI CHI- HUỲNH NHƯ

(NLĐO)- Lương tháng 4-2026 sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày 7-5, còn lương tháng 5 sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày 18-5

Chiều 20-4, ông Lê Minh Bình - Chủ tịch Công đoàn xã Tân Nhựt- TPHCM, cho biết sáng cùng ngày Công đoàn đã phối hợp cùng UBND xã có buổi làm việc với Công đoàn Công ty CP Ba Huân và người lao động liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người lao động khi Nhà máy Xử lý trứng Bình Chánh tạm ngừng hoạt động sản xuất.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho hay việc thanh toán tiền lương và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động sẽ thực hiện theo Thông báo số 29/TBBH/2026 ngày 17-4 của Công ty.

Công ty CP Ba Huân thông tin thời hạn trả lương, nợ BHXH cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện UBND và Công đoàn xã Tân Nhựt tiếp xúc người lao động tại Công ty CP Ba Huân sáng 20-4 ( Ảnh: Huỳnh Như)

Cụ thể, tiền lương tháng 4-2026 sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày 7-5; riêng tiền lương tháng 5 (tính đến ngày 15-5) sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày 18-5.

Bên cạnh đó, đối với các thủ tục liên quan đến BHXH cho người lao động, công ty sẽ thực hiện đầy đủ trước tháng 9-2026.

Trao đổi với người lao động, lãnh đạo xã Tân Nhựt đề nghị họ tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận vì hiện công ty chưa nợ tiền lương, chỉ chưa thực hiện đúng nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động. Công đoàn xã sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND xã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty về vấn đề nợ BHXH và thông tin đến người lao động trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào ngày 16-4, ông Nguyễn Tom Thanh- Tổng Giám đốc Công ty CP Ba Huân, đã thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Xử lý trứng Bình Chánh về việc tạm ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 16-5-2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nội dung thông báo nêu đây là quyết định đã được Ban lãnh đạo cân nhắc rất kỹ lưỡng, với mong muốn giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến toàn thể người lao động. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của người lao động khi các khó khăn hiện tại được giải quyết và hoạt động được khôi phục.

Trong thời gian này, công ty mong người lao động tiếp tục giữ gìn, bảo quản tốt máy móc, thiết bị và tài sản chung; Giữ liên lạc thường xuyên với quản lý trực tiếp để được cập nhật thông tin mới nhất; sẵn sàng trở lại làm việc khi có thông báo chính thức.

Theo BHXH TPHCM, tính đến hết tháng 3-2026, Công ty CP Ba Huân đang chậm đóng BHXH 13 tháng của 136 người lao động với tổng số tiền gần 8,6 tỉ đồng.


Tin liên quan

(NLĐO) - Mục tiêu đến năm 2030, TPHCM phấn đấu có ít nhất 6.671.804 người tham gia BHXH

Bịt lỗ hổng nợ BHXH

Doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài khiến người lao động mất quyền lợi, cần cơ chế chia sẻ rủi ro để bảo vệ kịp thời

Cung cấp thông tin doanh nghiệp nợ BHXH để đôn đốc, giám sát

(NLĐO) - Chương trình phối hợp nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của của đoàn viên - lao động trên địa bàn phường Chánh Hưng.

người lao động ngừng hoạt động nợ lương nợ bhxh chậm đóng BHXH công ty Ba Huân
    Thông báo