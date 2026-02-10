Cung cấp thông tin doanh nghiệp nợ BHXH để đôn đốc, giám sát

Chiều 10-2, Công đoàn phường Chánh Hưng, TPHCM và Hội Doanh nghiệp phường, BHXH cơ sở Chánh Hưng đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu dự Chương trình ký kết phối hợp giữa Công đoàn phường Chánh Hưng, Hội doanh nghiệp phường và BHXH cơ sở Chánh Hưng

Việc ký kết phối hợp nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, giám sát tốt hơn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; ngăn ngừa nguy cơ tranh chấp tại các điểm nóng.

Theo đó, các đơn vị đã thống nhất 7 nhóm nội dung phối hợp trọng tâm. Trong đó, hướng tới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia vào công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; phối hợp trong công tác tuyên tuyền pháp luật; xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND phường vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Việc ký kết phối hợp giữa 3 đơn vị nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên - lao động trên địa bàn phường

Nhất là phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và các chế độ phúc lợi chăm sóc sức khỏe, nội dung thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia giải quyết tranh chấp…

Cán bộ Công đoàn cơ sở tham dự lễ ký kết

Cũng theo nội dung ký kết, hằng tháng, cơ quan BHXH sẽ cung cấp thông tin các doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn phường cho Công đoàn phường để chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc đôn đốc, giám sát doanh nghiệp khắc phục nợ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.