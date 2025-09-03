HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu nhượng quyền tủ đổi pin xe điện, cam kết thu nhập 31,5 triệu

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, từ xe máy đến ô tô

V-Green nhượng quyền tủ đổi pin xe điện

Ngày 3-9, Công ty CP Trạm sạc Toàn cầu V-Green công bố triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện. 

TIN LIÊN QUAN

Theo V-Green, với mức vốn ban đầu từ 210 triệu đồng cho một tủ đổi pin tiêu chuẩn - gồm tủ và 11 viên pin, nhà đầu tư có thể nhanh chóng tạo ra nguồn thu nhập thụ động hằng tháng. 

Doanh nghiệp này cam kết trong vòng 5 năm đầu, lợi nhuận tối thiểu đạt 15% giá trị đầu tư/năm, tương đương ít nhất 31,5 triệu đồng/tủ/năm.

Với mô hình này, nhà đầu tư sẽ nhận toàn bộ phí đổi pin trị giá 9.000 đồng/lượt. Trong 3 năm đầu, V-Green hỗ trợ thêm 1.250 đồng/lượt. 

Như vậy, tổng thu của nhà đầu tư nhượng quyền đạt 10.250 đồng cho mỗi lượt đổi pin, không phát sinh chi phí nhân sự hay vận hành bởi toàn bộ hệ thống được quản lý tự động.

- Ảnh 2.

Tủ pin nhượng quyền

Nhượng quyền tủ đổi pin: Thu hồi vốn trong 2,5 năm

Theo tính toán của V-Green, nếu khai thác hết công suất, nhà đầu tư có thể thu hồi vốn chỉ sau khoảng 2,5 năm. Không chỉ mang lại dòng tiền ổn định và an toàn, mô hình này còn được đánh giá như một kênh kinh doanh ít rủi ro, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xe máy điện tại Việt Nam. 

Với quy trình đổi pin diễn ra nhanh chóng, chỉ dưới 1 phút để thay 2 viên pin, người dùng có thể tiếp tục hành trình liền mạch, thậm chí tiện lợi hơn cả việc đổ xăng.

Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, từ xe máy đến ô tô. 

Đến nay, V-Green đã vận hành 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành. Trong giai đoạn tới, công ty đặt mục tiêu huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ các đối tác để đạt 150.000 điểm đổi pin xe máy điện trên toàn quốc trong vòng 3 năm - con số được kỳ vọng vượt xa hệ thống trạm xăng dầu hiện nay.

V-Green được thành lập tháng 3-2024 bởi tỉ phú Phạm Nhật Vượng, với định hướng đầu tư và phát triển hạ tầng trạm sạc, qua đó hỗ trợ tối đa chiến lược phát triển xe điện của VinFast.

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

VIDEO: Cận cảnh chi chít 440 vết đạn bắn trên chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast

(NLĐO)- Lạc Hồng 900 LX của VinFast là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

Cận cảnh xe VinFast Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Đây là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" với 2 phiên bản.

