Kinh tế

Công ty Đại Quang Minh đề xuất xây dựng đường kết nối từ Đồng Xoài đến Vành đai 4 TP HCM

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM nhằm giúp rút ngắn khoảng cách

Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh) đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM qua đường Tỉnh 753, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM.

Công ty Đại Quang Minh đề xuất dự án đường kết nối Đồng Xòai và đường Vành đai 4 TP HCM - Ảnh 1.

Công ty Đại Quang Minh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM qua đường Tỉnh 753, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM

Theo đó, doanh nghiệp đã nghiên cứu khảo sát dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM. Nếu dự án được triển khai xây dựng sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển từ Đồng Xoài đến TP Biên Hòa cũ khoảng 13 km so với các tuyến đường hiện hữu. Từ đó, giảm thời gian di chuyển còn 1-1,5 giờ.

Dự án được nghiên cứu với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến đường có bề rộng mặt đường, mặt cầu giai đoạn hoàn thiện dự kiến là 34,5m (8 làn xe), trong đó, giai đoạn 1 bề rộng mặt đường dự kiến là 20,5m (4 làn xe). Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 22.600 tỉ đồng.

Phía Công ty Đại Quang Minh dự kiến chia dự án thành 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1.1, xây dựng cầu cạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (dài khoảng 13 km, điểm đầu kết nối cầu Mã Đà, xã Trị An; điểm cuối giao với đường Tỉnh 761, xã Trị An); dự án thành phần 1.2, xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 TP HCM (dài khoảng 31,5 km, điểm đầu kết nối với dự án thành phần 1.1, xã Trị An; điểm cuối tại nút giao đường Vành đai 4 TP HCM, xã Tân An).

Dự án thành phần 1.3, nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh 753 (dài khoảng 16,7 km, điểm đầu tại vị trí giao với đường Đồng Phú - Bình Dương, xã Tân Lợi; điểm cuối kết nối cầu Mã Đà).

Về phương án đầu tư, phía công ty đề xuất đầu tư xây dựng dự án thành phần 1.1 của dự án theo phương thức đối tác công tư (hình thức hợp đồng BT). Các dự án thành phần 1.2, 1.3 và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai bằng hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

