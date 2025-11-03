Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Năm 2025, công ty đặt kế hoạch sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806 kg vàng, 2.751 kg bạc...

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 3.868 tỉ đồng và 594 tỉ đồng, tương ứng tăng 26,1% và 148% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vimico đạt 10.851 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ, lãi sau thuế đã tăng đến 74%, đạt gần 1.368 tỉ đồng, vượt xa cùng kỳ năm 2024 là 788 tỉ đồng.

Theo Vimico, lợi nhuận công ty tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân của các sản phẩm chính đều tăng vọt so với cùng kỳ.

Ở nhóm sản phẩm chủ lực, vàng dẫn đầu với giá bán đạt 2,47 tỉ đồng/kg (tăng 741 triệu đồng/kg) và sản lượng tiêu thụ tăng 136 kg. Bạc ghi nhận giá bán 22,7 triệu đồng/kg (tăng 5,3 triệu đồng/kg) và sản lượng tăng 266 kg,...

Bên cạnh đó, đồng tấm và kẽm thỏi đều tăng cả giá bán lẫn sản lượng, góp phần nâng tổng lợi nhuận toàn công ty.

Soi kho tiền của Vimico giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ở nhóm sản phẩm chủ lực của Vimico, vàng dẫn đầu với giá bán, đạt 2,47 tỉ đồng/kg (tăng 741 triệu đồng/kg) và sản lượng tiêu thụ tăng 136 kg. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30-9, Vimico có lượng tiền mặt 5,5 tỉ đồng và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 447 tỉ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Bên cạnh đó, Vimico còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn 136 tỉ đồng. Tổng cộng, Vimico đang nắm giữ gần 590 tỉ đồng.

Với khối tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp đã lãi khoản 3,5 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tương đương mỗi tháng bỏ túi 390 triệu đồng. 

Ngoài ra, Vimico còn ghi nhận một khoản lãi chênh lệch tỉ giá nhờ mua bán, thanh toán ngoại tệ, với gần 588 triệu đồng, tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc...

Hiện Tổng Công ty Khoáng sản TKV cũng đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Theo kế hoạch, năm 2025 công ty dự kiến sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806 kg vàng, 2.751 kg bạc...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV có giá là 163.000 đồng/cổ phiếu, tăng 12% trong tháng qua và tăng hơn 53% so với đầu năm 2025.

Tin liên quan

Giá vàng tăng – giảm chóng mặt

Giá vàng tăng – giảm chóng mặt

(NLĐO) – Giá vàng thế giới và vàng miếng SJC biến động dữ dội, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khó lường

Sáng 1-11, giá vàng nhẫn có nơi cao hơn cả vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh theo giá thế giới, có nơi vàng nhẫn trơn bán ra vượt 149 triệu đồng.

Sáng 31-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại thêm hàng triệu đồng khi giá thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

giá vàng vimico khoáng sản TKV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo