Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 3.868 tỉ đồng và 594 tỉ đồng, tương ứng tăng 26,1% và 148% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vimico đạt 10.851 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ, lãi sau thuế đã tăng đến 74%, đạt gần 1.368 tỉ đồng, vượt xa cùng kỳ năm 2024 là 788 tỉ đồng.

Theo Vimico, lợi nhuận công ty tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân của các sản phẩm chính đều tăng vọt so với cùng kỳ.

Ở nhóm sản phẩm chủ lực, vàng dẫn đầu với giá bán đạt 2,47 tỉ đồng/kg (tăng 741 triệu đồng/kg) và sản lượng tiêu thụ tăng 136 kg. Bạc ghi nhận giá bán 22,7 triệu đồng/kg (tăng 5,3 triệu đồng/kg) và sản lượng tăng 266 kg,...

Bên cạnh đó, đồng tấm và kẽm thỏi đều tăng cả giá bán lẫn sản lượng, góp phần nâng tổng lợi nhuận toàn công ty.

Ở nhóm sản phẩm chủ lực của Vimico, vàng dẫn đầu với giá bán, đạt 2,47 tỉ đồng/kg (tăng 741 triệu đồng/kg) và sản lượng tiêu thụ tăng 136 kg. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30-9, Vimico có lượng tiền mặt 5,5 tỉ đồng và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 447 tỉ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Bên cạnh đó, Vimico còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn 136 tỉ đồng. Tổng cộng, Vimico đang nắm giữ gần 590 tỉ đồng.

Với khối tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp đã lãi khoản 3,5 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tương đương mỗi tháng bỏ túi 390 triệu đồng.

Ngoài ra, Vimico còn ghi nhận một khoản lãi chênh lệch tỉ giá nhờ mua bán, thanh toán ngoại tệ, với gần 588 triệu đồng, tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc...

Hiện Tổng Công ty Khoáng sản TKV cũng đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Theo kế hoạch, năm 2025 công ty dự kiến sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806 kg vàng, 2.751 kg bạc...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV có giá là 163.000 đồng/cổ phiếu, tăng 12% trong tháng qua và tăng hơn 53% so với đầu năm 2025.