Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

EVNCPC chủ động ứng phó bão số 12 (Fengshen)

Hoàng Thạch

(NLĐO)- EVNCPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung cấp điện liên tục và an toàn cho khách hàng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã ban hành Công điện số 93/CĐ-EVNCPC ngày 21/10/2025, yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn.

EVNCPC chủ động ứng phó bão số 12 (Fengshen) - Ảnh 1.

Họp ban chỉ đạo chống bão 12

EVNCPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung cấp điện liên tục và an toàn cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) EVNCPC đã rà soát phương án ứng phó mưa lũ và yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai ngay các biện pháp cụ thể.

Các biện pháp gồm: tăng cường phát quang hành lang tuyến, phối hợp với chính quyền địa phương chặt, tỉa cây có nguy cơ ngã đổ; kiểm tra, gia cố trụ sở, kho tàng, nhà xưởng, trạm biến áp 110kV, trạm trung gian và hệ thống điện mặt trời mái nhà. Các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực 24/24, vật tư, thiết bị và phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ để kịp thời khắc phục sự cố. Đồng thời, các đơn vị kiểm tra hạ tầng viễn thông, điều độ và CNTT để bảo đảm thông tin liên lạc liên tục trong điều kiện mưa bão.

EVNCPC chủ động ứng phó bão số 12 (Fengshen) - Ảnh 2.

Đối với các nhà máy thủy điện, EVNCPC yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ, thực hiện đúng lệnh điều tiết của chính quyền địa phương và bảo đảm an toàn hồ đập. Các đơn vị quản lý dự án rà soát công trường, di chuyển thiết bị, che chắn vật tư và bố trí lực lượng trực bão.

Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 12, kèm mưa đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Gia Lai, phải được thực hiện kỹ lưỡng để giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên. Ông yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", theo dõi mực nước sông suối xung yếu, gia cố trạm biến áp, cột điện, đường dây và bố trí lực lượng ứng trực 24/24.

EVNCPC chủ động ứng phó bão số 12 (Fengshen) - Ảnh 3.

EVNCPC cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và vận hành ổn định hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên.

Các địa phương như Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời cắt điện ở những vùng bị ngập sâu, đồng thời đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập.

Bản tin bão lúc 7h ngày 22/10/2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Bão số 12 (Fengshen) áp sát miền Trung, mưa đặc biệt lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Hồi 7 giờ ngày 22/10, tâm bão số 12 ở 17,1°N - 110,7°E, cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10 (89–102 km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Nam tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, bão đi vào vùng biển Thừa Thiên Huế – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan dần trên khu vực Nam Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh, từ ngày 22–27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–700mm, có nơi trên 900mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu đô thị. Vùng ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 3–5m, nước dâng 0,4–0,8m.

EVNCPC hướng dẫn an toàn điện cho người dân trong vùng ngập lụt:

Trước khi mưa bão, ngập lụt

  • Kiểm tra, gia cố đường dây, thiết bị điện trong nhà; đặt thiết bị ở vị trí cao, tránh ngập nước.
  • Cắt cầu dao, aptomat tổng khi có cảnh báo ngập hoặc nước bắt đầu dâng.
  • Che chắn, bịt kín ổ cắm, công tắc thấp để tránh nước tràn vào.

Khi đang ngập nước

  • Tuyệt đối không chạm tay ướt vào thiết bị điện hoặc dây điện ẩm ướt, ngập nước.
  • Tránh xa cột điện, trạm biến áp, dây điện đứt rơi xuống nước.
  • Nếu phát hiện sự cố điện, báo ngay Điện lực địa phương hoặc gọi tổng đài 1900 1909.
  • Di chuyển đến nơi cao ráo, không bật/tắt thiết bị điện khi đang ngập.

Sau khi nước rút

  • Làm khô, kiểm tra ổ cắm, dây dẫn, thiết bị điện trước khi sử dụng.
  • Nếu có mùi khét, tia lửa hoặc tiếng nổ lạ, ngắt điện ngay và báo cho điện lực.

Tổng đài hỗ trợ sự cố điện: 19001909 - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung.


sạt lở đất hệ thống điện công ty điện lực mùa mưa bão Nhà máy thủy điện Công ty cổ phần diễn biến phức tạp phòng chống thiên tai ban chỉ đạo khắc phục hậu quả cung cấp điện khắc phục sự cố sử dụng điện an toàn
