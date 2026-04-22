Ngày 22-4, Tập đoàn Showa Sangyo (Nhật Bản), đơn vị phát triển bột trộn cho món tempura từ năm 1960, tổ chức sự kiện giới thiệu nhà máy mới vừa đi vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 3-2026. Sản phẩm đầu tiên sản xuất tại đây là bột chiên Tempura Showa.

Trình diễn món tôm Tempura tại khách sạn 5 sao

Nhà máy của Showa Sangyo tại Việt Nam có vốn đầu tư 21 triệu USD, trên diện tích hơn 13,3 ha tại KCN Phú Mỹ 3 (TPHCM), chuyên sản xuất và kinh doanh bột trộn sẵn. Sản phẩm ban đầu phục vụ thị trường nội địa, sau đó sẽ trở thành “cứ điểm” để mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Ẩm thực Nhật Bản đang được ưa chuộng tại Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về lý do mở nhà máy tại Việt Nam, ông Maruyama Shinji – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Showa Sangyo tại Việt Nam – cho biết Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 100 triệu người.

Bên cạnh đó, nền văn hóa ẩm thực Việt Nam phong phú và đang thay đổi, trong đó các món ăn Nhật Bản như tempura ngày càng phổ biến, tạo cơ hội cho các sản phẩm bột trộn sẵn.

Doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguyên liệu bột mì sản xuất tại Việt Nam làm thành phần chính, bám sát giá thị trường và phục vụ đa dạng khách hàng, đặc biệt là nhóm nhà hàng, khách sạn, quán ăn (HORECA).

Showa Sangyo cũng sẵn sàng gia công theo nhu cầu cụ thể của khách hàng bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Mục tiêu của Showa Sangyo trong năm 2026 là tiêu thụ khoảng 1.000 tấn bột chiên Tempura Showa và “vài ngàn tấn” đối với các sản phẩm khác. Ông Maruyama Shinji tin tưởng đây là khoản đầu tư đúng đắn, kỳ vọng sớm thu hồi vốn và tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Tại sự kiện, ban tổ chức dẫn thông tin từ Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO Việt Nam) cho biết giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và thực phẩm từ Nhật Bản sang Việt Nam đã tăng từ 29,3 tỉ yên năm 2013 lên 86,2 tỉ yên năm 2024, tương đương tăng 2,9 lần. Bên cạnh đó, số lượng nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam cũng tăng từ khoảng 680 nhà hàng năm 2015 lên khoảng 2.500 nhà hàng vào năm 2022, tức tăng hơn 3 lần. Điều này lý giải vì sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở nhà máy tại Việt Nam để phục vụ thị trường.



