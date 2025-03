Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau Kera

Vụ hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo được cho là "quá sự thật" kẹo rau củ tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi công ty quản lý của cô lên tiếng xin lỗi. Theo đó, phía công ty quản lý của Thùy Tiên cho biết đang làm việc chặt chẽ với nhãn hàng kẹo rau củ Kera và các cơ quan chức năng để sớm đưa ra thông tin chính thức đến với khán giả.

"Trong quá trình quảng bá sản phẩm kẹo rau củ, chúng tôi nhận thấy có sự cố đáng tiếc và không mong muốn. Doanh nghiệp đã phối hợp cùng nhãn hàng và các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc này" - phía Công ty Sen Vàng cho biết.

Công ty Sen Vàng cũng bày tỏ mong muốn mọi người có cái nhìn rộng mở và đa chiều hơn trong vấn đề này và mong khán giả bình tĩnh chờ đợi kết quả chính thức từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khán giả lại không đồng tình với lập luận của công ty quản lý hoa hậu. Bởi đây không thể xem là sự cố.

"Trong quá trình quảng bá thì xảy ra sự cố, vậy trong lúc quảng bá bị ai nhét chữ hay gì mà kêu sự cố, cái miệng hại cái thân chứ sự cố gì?

Hai bài lên tiếng một bên thì chối đẩy đùng, một bên thì viện lý do mà không nhận lỗi do mình quảng cáo lố", "Chán quá chán"; "Không được để vụ này chìm nhé"; "Lấp liếm, loanh quanh, ca tụng"; "Xin lỗi dữ chưa trời?"… khán giả bình luận.

Trước đó, hoa hậu Thùy Tiên cũng đăng xin lỗi trên trang cá nhân. Cô cho biết cô quảng cáo loại kẹo rau củ vì bản thân không ăn được rau và đã sử dụng được vài tháng. Tất cả thông tin được cô chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp.

"Nếu có bất kỳ vấn đề nào không đúng với những gì Tiên đã được cung cấp, Tiên cam kết sẽ làm việc với nhà sản xuất để có những biện pháp mạnh mẽ nhất. Tiên xin lỗi vì sự lo lắng mà mọi người đã trải qua" - Thùy Tiên viết.

Tuy nhiên, nhiều khán giả không chấp nhận lời xin lỗi này và chờ kết luận của cơ quan chức năng về sản phẩm trên.

Bộ ba quảng cáo kẹo "chất xơ bằng cả đĩa rau"

Khán giả chỉ trích Thùy Tiên vì cô đã giữ im lặng quá lâu dù những người hợp tác với cô là Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lên tiếng xin lỗi vì cung cấp thông tin chưa chính xác về sản phẩm kẹo Kera.

Khi sự việc xảy ra, Thùy Tiên giữ im lặng suốt nhiều ngày, đồng thời ẩn một số bài đăng quảng cáo và xóa các bình luận yêu cầu làm rõ sự việc. Điều này khiến công chúng bức xúc, yêu cầu cô lên tiếng về trách nhiệm của mình.

Theo thông tin trên website Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở An toàn Thực phẩm TP HCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (nằm trên địa bàn TP HCM).