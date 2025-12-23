HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công ty thông báo nghỉ Tết dài ngày: Buồn hay vui?

T.Yên

(NLĐO) - Nghỉ Tết dài, người lao động có thời gian sum họp gia đình nhưng cũng khiến họ lo lắng thu nhập sẽ giảm sút, không đảm bảo cuộc sống.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã công bố lịch nghỉ Tết, trong đó nhiều nơi, chủ doanh nghiệp sẵn sàng cho công nhân nghỉ từ 9-14 ngày, các ngày nghỉ được tính lương hoặc tính vào ngày phép năm nên người lao động hoàn toàn yên tâm. 

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, kỳ nghỉ Tết gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và các ngày nghỉ không lương (hoặc hưởng lương thấp) nên dù được nghỉ dài, người lao động vừa mừng vừa lo.

Lo lắng sau Tết sẽ gặp khó khăn

Mới đây, một doanh nghiệp tại TPHCM đã công bố kế hoạch nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Đáng chú ý là cả 2 kỳ nghỉ đều kéo dài, trong đó kỳ nghỉ Tết dương lịch gồm 4 ngày liên tục còn Tết Nguyên đán là 16 ngày liên tục. 

Trong số 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, người lao động có 2 ngày nghỉ không hưởng lương còn Tết Nguyên đán có đến 8 ngày nghỉ không hưởng lương. Do đa số ngày nghỉ không hưởng lương nên một số công nhân, nhất là công nhân có con nhỏ, đang ở trọ đã bày tỏ sự lo lắng sau Tết sẽ gặp khó khăn do lương tháng 2 sẽ giảm mạnh trong khi dịp Tết có rất nhiều khoản chi phí phát sinh.

Công ty thông báo nghỉ Tết dài ngày: Buồn nhiều hơn vui? - Ảnh 1.

Nhiều người lao động cật lực làm thêm để có thu nhập lo cho gia đình vào dịp Tết

"Việc nghỉ dài ngày đáp ứng mong muốn của những người lao động quê ở xa, có nguyện vọng về quê ăn Tết nên nhiều công nhân đồng tình nhưng nghỉ không lương liên tục cũng khiến nhiều người áp lực. Bản thân tôi hy vọng có thể tính ngày nghỉ phép của năm 2026 vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán" - anh T.H.T, công nhân chia sẻ.

Muốn tìm việc làm thêm

Tương tự, một nữ công nhân cho biết muốn tìm việc làm thêm vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch bởi công ty cho nghỉ liên tục 5 ngày. 

Trong đó, có một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, một ngày nghỉ hằng tuần và 2 ngày nghỉ ngưng việc để thực hiện việc kiểm kê, công nhân được hưởng lương ngưng việc theo mức lương tối thiểu vùng.

Nữ công nhân nói dịp Tết có nhiều khoản chi nên ai cũng muốn tranh thủ những tháng cuối năm tăng ca hoặc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. 

"Công ty thông báo nghỉ Tết Dương lịch dài ngày, tôi cũng vui nhưng không dám nghỉ ngơi mà muốn tìm việc làm thêm theo ngày để có một khoản thu nhập nhỏ lo cho gia đình" - nữ công nhân này bày tỏ.

người lao động tết dương lịch lịch nghỉ tết nghỉ không lương tết nguyên đán
