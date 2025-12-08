HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công ty hơn 35.000 lao động "chốt" lịch nghỉ Tết và chính sách đặc biệt cho công nhân vùng lũ

(NLĐO) - Công đoàn công ty đang xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, tổ chức chuyến xe đưa rước công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2026

Trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10-12, Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) sẽ trao tặng 1.200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn quý IV-2025.

Theo thông tin từ Công đoàn công ty, nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ người lao động đang làm việc tại công ty có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn công ty quyết định hỗ trợ 1.200 đoàn viên, người lao động thuộc hệ thống Công đoàn cơ sở TKG Taekwang Vina đang có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 2 bịch gạo (mỗi bịch 5 kg) và 1 thùng sữa 48 hộp.

Một Công đoàn cơ sở trao hàng ngàn suất quà cho công nhân khó khăn - Ảnh 1.

Người lao động tại công ty thường xuyên được chăm lo, hỗ trợ vào các ngày lễ, Tết

Hiện nay, Công ty CP TKG Taekwang Vina chuyên sản xuất, gia công giày với số lao động hơn 35.000 người. Công đoàn Công ty cho biết thêm hiện công ty đã dự kiến cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ 15-2-2026 đến 22-2-2026. Trường hợp đi làm ngày nghỉ lễ do làm nhiệm vụ bảo vệ, quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thì được nhận lương bằng hoặc cao hơn quy định của Bộ luật Lao động và phụ cấp, quà động viên.

Ngoài ra, Công đoàn công ty đã có kế hoạch trao đổi với ban lãnh đạo công ty về việc thưởng Tết, quà Tết, tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Dịp Tết năm nay, Công đoàn và công ty dự kiến sẽ có thêm chương trình hỗ trợ, chăm lo cho công nhân có quê ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tin liên quan

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh với chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông

Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Hoàng An - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vinh Thông - để bảo đảm việc thi hành án về trả nợ lương, BHXH cho người lao động

Sân chơi "Công xưởng hạnh phúc" đến với Công ty Ampacs International

(NLĐO) - Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee – Công xưởng hạnh phúc" đã mang không khí sôi động đến Công ty Ampacs International tại KCN Bàu Bàng

Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

(NLĐO)- Bà Trương Thị Huế Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

người lao động công đoàn cơ sở Tết nguyên đán công nhân về quê Công ty chăm lo Tết
