Công ty hơn 35.000 lao động "chốt" lịch nghỉ Tết và chính sách đặc biệt cho công nhân vùng lũ

Trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10-12, Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) sẽ trao tặng 1.200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn quý IV-2025.

Theo thông tin từ Công đoàn công ty, nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ người lao động đang làm việc tại công ty có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn công ty quyết định hỗ trợ 1.200 đoàn viên, người lao động thuộc hệ thống Công đoàn cơ sở TKG Taekwang Vina đang có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 2 bịch gạo (mỗi bịch 5 kg) và 1 thùng sữa 48 hộp.

Người lao động tại công ty thường xuyên được chăm lo, hỗ trợ vào các ngày lễ, Tết

Hiện nay, Công ty CP TKG Taekwang Vina chuyên sản xuất, gia công giày với số lao động hơn 35.000 người. Công đoàn Công ty cho biết thêm hiện công ty đã dự kiến cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ 15-2-2026 đến 22-2-2026. Trường hợp đi làm ngày nghỉ lễ do làm nhiệm vụ bảo vệ, quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thì được nhận lương bằng hoặc cao hơn quy định của Bộ luật Lao động và phụ cấp, quà động viên.

Ngoài ra, Công đoàn công ty đã có kế hoạch trao đổi với ban lãnh đạo công ty về việc thưởng Tết, quà Tết, tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Dịp Tết năm nay, Công đoàn và công ty dự kiến sẽ có thêm chương trình hỗ trợ, chăm lo cho công nhân có quê ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.