Kinh tế

Công ty thuộc Sun Group rót hơn 9.800 tỉ đồng phát triển du lịch đường thủy Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long được TP Đà Nẵng chấp thuận là nhà đầu tư phát triển hệ thống du lịch đường thủy

Ngày 14-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group)nhà đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng" với tổng vốn hơn 9.881 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, gồm 3 dự án thành phần, hướng đến hình thành hệ thống bến thủy, phương tiện và không gian du lịch hiện đại, tạo sản phẩm đặc trưng cho du lịch đường sông Đà Nẵng.

Đà Nẵng đầu tư ngàn tỉ phát triển du lịch đường thủy - Ảnh 1.

Du thuyền hoạt động trên sông Hàn, đưa khách đi ngắm cảnh Đà Nẵng về đêm

Giai đoạn 1 (2025–2030) gồm một dự án thành phần, đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, cùng các hạng mục phụ trợ như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan. Giai đoạn này còn bao gồm mua sắm tàu thuyền du lịch, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng và tổ chức show nghệ thuật dọc sông Hàn.

Giai đoạn 2 (2028–2031) chia làm hai dự án thành phần gồm: xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò, cùng hạ tầng kỹ thuật và tàu thuyền phục vụ du lịch; đầu tư 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ, kèm công viên cảnh quan và các hạng mục phụ trợ tương ứng.

Theo quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất để triển khai giai đoạn 1.

Trước đó, tháng 7-2025, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư trên. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho hay đây là hướng đi chiến lược của thành phố nhằm đồng bộ hóa hạ tầng du lịch và vận tải công cộng đường thủy.

Với dự án này, thành phố mong muốn hình thành mạng lưới cảng bến hiện đại, không chỉ phục vụ du lịch mà còn giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Tin liên quan

Xổ số kiến thiết Đà Nẵng trả thưởng hơn 6,8 tỉ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

Xổ số kiến thiết Đà Nẵng trả thưởng hơn 6,8 tỉ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

(NLĐO) - Một khách hàng tại Đà Nẵng trở thành "tỉ phú vé số" khi trúng cùng lúc 3 giải đặc biệt và 16 giải phụ đặc biệt của Xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"

(NLĐO) - Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ xây khu nhà ở xã hội 20 tầng, thay thế chung cư Hòa Minh xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất

(NLĐO) – Trước dấu hiệu thao túng, đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất.

Đà Nẵng Sun Group
    Thông báo