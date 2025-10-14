Thú vị cách trường học ở Đà Nẵng dùng Face ID để điểm danh học trò

Kể từ năm học này, Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) đã chính thức đồng bộ hóa hệ thống điểm danh học sinh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số và quản lý học sinh tại nhà trường.

Thông tin được thầy Lại Thế Nam, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận vào ngày 14-10. Đây là thành quả sau thời gian thí điểm từ tháng 4-2024.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập điểm danh tự động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Với 4 máy được lắp đặt để phục vụ hơn 600 học sinh của cả 3 khối lớp, nhà trường đã chứng minh được tính hiệu quả vượt trội của công nghệ so với phương pháp thủ công truyền thống.

Theo thầy Nam, ưu điểm nổi bật nhất của hệ thống Face ID là khả năng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho giáo viên lẫn học sinh. Mỗi học sinh chỉ cần mất khoảng 1 giây để quét khuôn mặt và hoàn tất việc điểm danh. Sự tự động hóa hoàn toàn này cũng giúp "xóa bỏ" khả năng gian lận trong quá trình điểm danh.

Nhờ ứng dụng công nghệ mới, tình trạng học sinh đi trễ gần như được xóa bỏ

Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết: "Nhờ ứng dụng công nghệ mới, tình trạng học sinh đi trễ gần như được xóa bỏ. Đây là sự thay đổi rất tích cực về ý thức kỷ luật của các em".

Hệ thống điểm danh bằng Face ID còn đóng vai trò là cầu nối thông tin hiệu quả giữa nhà trường và phụ huynh. Ngay khi học sinh quét khuôn mặt, hệ thống sẽ ghi nhận và cập nhật trạng thái.

Thầy Nam nhấn mạnh về tính năng thông báo tức thời: "Ví dụ, trường bắt đầu học lúc 13 giờ 30 phút. Nếu 13 giờ 31 phút, học sinh chưa điểm danh thì hệ thống báo đi trễ. Sau 15 phút, học sinh chưa đến sẽ báo vắng và tự động gửi thông báo ngay về điện thoại phụ huynh. Điều này nhằm giúp phụ huynh kiểm tra tình trạng con mình có gặp sự cố trên đường đến trường hay không".

Toàn bộ dữ liệu điểm danh được hệ thống lưu lại chi tiết, giúp nhà trường nắm rõ số lượng học sinh đi học và hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao tình hình học tập, chuyên cần của từng em.

Một điểm đáng chú ý là học sinh và phụ huynh không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào cho việc triển khai hệ thống công nghệ hiện đại này. Toàn bộ hệ thống Face ID được nhà trường đầu tư nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, mang lại môi trường học tập kỷ luật, hiện đại và minh bạch hơn.

Việc áp dụng Face ID của Trường THPT Hà Huy Tập không chỉ là một tiện ích quản lý mà còn là một minh chứng rõ ràng cho nỗ lực ứng dụng công nghệ 4.0 vào môi trường giáo dục, hướng đến mô hình trường học thông minh tại Đà Nẵng.