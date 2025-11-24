HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công ty thủy điện lên tiếng về việc chính quyền xã “không nhận được thông báo chính thức xả lũ”

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 vừa lên tiếng liên quan việc chính quyền xã ở Đồng Nai "không nhận được thông báo chính thức xả lũ".

Trước đó, từ đêm 20 đến chiều 22-11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua.

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 lên tiếng về thông báo xả lũ không nhận được - Ảnh 1.

Nước ngập đường và nhà người dân xã Đak Lua. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Theo thống kê của xã Đak Lua, có 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5m đến 2,7m; gần 400ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Báo cáo từ UBND xã Đak Lua nêu rõ, UBND xã đã không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động.

Liên quan nội dung trên, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, cho biết trước khi xả điều tiết hồ chứa, Thủy điện Đồng Nai 5 đã cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng phê duyệt.

Theo ông Hải, công ty đã thông báo việc xả nước đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, chính quyền địa phương vùng hạ du (Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đa Tẻh, Bảo Lâm 5, Quảng Tín, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3), Đài Khí tượng thủy văn các tỉnh...

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 lên tiếng về thông báo xả lũ không nhận được - Ảnh 3.

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 lên tiếng về thông báo xả lũ không nhận được - Ảnh 4.

Nơi gửi các thông báo xả tràn cho các đơn vị tỉnh Đồng Nai

Những báo cáo này được phía công ty gửi bằng nhiều kênh gồm văn bản, email, tin nhắn và cập nhật liên tục. Vì vậy, ông Hải cho rằng việc chính quyền cấp xã phản ánh "không nhận được thông báo" cần xem xét từ khâu truyền đạt nội bộ của địa phương, phía công ty đã thực hiện đầy đủ tuyến thông báo theo quy định.

Lãnh đạo công ty khẳng định đảm bảo tuân thủ tuyệt đối Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và đã thông tin, thông báo cho chính quyền địa phương người dân hạ du để nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.

Tin liên quan

Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du

Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du

(NLĐO) – Với lưu lượng xả tràn và chạy máy gần 2.000 m³/s, dự báo vùng hạ lưu hồ thủy điện Buôn Kuốp có thể ngập cao.

Thủy điện lớn nhất miền Nam mở cửa xả tràn thứ 4, nguy cơ ngập hạ du sông Đồng Nai

(NLĐO)-Lưu lượng nước đổ về lớn, thủy điện Trị An vừa mở thêm cửa xả lũ thứ 4 qua đập tràn để điều tiết hồ chứa

Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa nước tăng lưu lượng xả tràn do mưa lớn

(NLĐO) - Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ tăng lưu lượng xả tràn lên 100 - 350 m3/giây từ 6 giờ ngày 31-10.

ngập lụt Nhà máy thủy điện xả tràn xã Đak Lua
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo