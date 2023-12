Công ty TNHH Hush Creative nói gì sau kết luận thanh tra khu biệt thự LanCaster Eden?

Công ty TNHH Hush Creative làm chủ đầu tư đã thông tin về vụ việc trên. Theo đó, việc quy hoạch và xây dựng dự án được triển khai căn cứ theo Bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc đã được UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) phê duyệt tại văn bản số 5046/UBND-ĐT ngày 8-12-2017; Giấy phép xây dựng số 129/GPXD ngày 5-7-2018 và văn bản số 6638/SXD-TĐDĐ ngày 12-6-2018 của Sở Xây dụng về thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng dự án Lancaster Eden.

Công trình đã xây dựng hoàn thành và đã được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dựng theo văn bản số 425ATB-SXD-QLCLXD ngày 12-1-2022. Hiện trạng dự án xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng số 129/GPXD ngày 5-7-2018 của Sở Xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt đính kèm văn bản số 6638/SXD-TĐDĐ ngày 12-6-2018 của Sở Xây dựng.

Khu biệt thự Lancaster Eden

Tại bản vẽ thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng Khu biệt thự Lancaster Eden thể hiện căn biệt thự B2 có 2 khối công trình. Đồng thời theo bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc đã được UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) phê duyệt tại văn bản số 5046/UBND-ĐT ngày 8-12-2017 thì căn biệt thự ký hiệu B2 có 2 khối công trình.

Có thể thấy, trong tổng số 13 căn biệt thự được phê duyệt, có 12 căn có thiết kế một khối công trình và một căn biệt thự ký hiệu B2 có hai khối công trình, như vậy, tổng cộng dự án có 14 khối công trình.

Ngoài ra, ngày 24-8-2023, Thanh tra Sở Xây dựng đã chủ trì buổi kiểm tra công trình xây dựng tại dự án Lancaster Eden với sự tham gia của các đơn vị có liên quan bao gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng cấp phép xây dựng, UBND TP Thủ Đức, UBND phường An Phú. Theo đó, các cơ quan đã cùng thống nhất xác nhận công trình Lancaster Eden hoàn thành xây dựng đúng hồ sơ cấp phép và được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Như vậy, hiện trạng dự án xây dựng đúng theo các hồ sơ pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có sai phạm. Do đó, không tồn tại việc dự án Lancaster Eden vi phạm các quy định về quy hoạch và xây dựng sai giấy phép.

Trước đó, Thanh tra TP HCM đã thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án khu đô thị An Phú - An Khánh tại TP Thủ Đức do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư.

Trong đó, có nêu tại căn B2 Khu biệt thự Lancaster Eden của công ty TNHH Hush Creative làm chủ đầu tư có dấu hiệu của việc chủ đầu tư xây dựng chia (tách) làm 2 căn chưa phù hợp giấy phép xây dựng. Do đó, cần phải kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có).