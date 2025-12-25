Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

Liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina ở phường Bến Cát, TPHCM thông báo ngưng hoạt động, ngày 25-12, một cán bộ LĐLĐ TPHCM cho hay hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để hỗ trợ người lao động.

Theo thông báo, Công ty TNHH Panko Vina sẽ trả lương cho công nhân tới hết ngày 31-1-2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15-1-2026.

Công ty TNHH Panko Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam

Các khoản trợ cấp thôi việc bao gồm trợ cấp trong thời gian thử việc, công ty cam kết thanh toán theo đúng quy định pháp luật.

Công ty cũng sẽ trợ cấp 2 triệu đồng/người cho cán bộ, người lao động; chi trả phép năm (đối với người lao động đã ứng trước phép năm công ty sẽ bỏ phần phép năm đó, không truy thu).

Qua rà soát, tới thời điểm hiện tại, chưa có thông tin công ty nợ lương hay bảo hiểm xã hội của công nhân.

Về phương án hỗ trợ công nhân, hiện LĐLĐ TPHCM đang thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Những lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ vé xe, vé tàu cho công nhân về quê đón Tết. Trong đó, có phân bổ để hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Panko Vina.

Trường hợp công ty ngừng hoạt động trước Tết Nguyên đán 2026 thì LĐLĐ TPHCM vẫn chăm lo cho những lao động khó khăn của công ty này.

LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn. Trường hợp người lao động ở Công ty TNHH Panko Vina có nhu cầu tìm việc làm, công đoàn sẽ đứng ra giới thiệu việc làm cho công nhân để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.



