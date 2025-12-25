Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc để hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Panko Vina.

Liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina ở phường Bến Cát, TPHCM thông báo ngưng hoạt động, ngày 25-12, một cán bộ LĐLĐ TPHCM cho hay hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để hỗ trợ người lao động.

Theo thông báo, Công ty TNHH Panko Vina sẽ trả lương cho công nhân tới hết ngày 31-1-2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15-1-2026.

Doanh nghiệp FDI hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam giải thể sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người - Ảnh 1.

Công ty TNHH Panko Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam

Các khoản trợ cấp thôi việc bao gồm trợ cấp trong thời gian thử việc, công ty cam kết thanh toán theo đúng quy định pháp luật.

Công ty cũng sẽ trợ cấp 2 triệu đồng/người cho cán bộ, người lao động; chi trả phép năm (đối với người lao động đã ứng trước phép năm công ty sẽ bỏ phần phép năm đó, không truy thu).

Qua rà soát, tới thời điểm hiện tại, chưa có thông tin công ty nợ lương hay bảo hiểm xã hội của công nhân.

Về phương án hỗ trợ công nhân, hiện LĐLĐ TPHCM đang thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Những lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ vé xe, vé tàu cho công nhân về quê đón Tết. Trong đó, có phân bổ để hỗ trợ công nhân  Công ty TNHH Panko Vina.

Trường hợp công ty ngừng hoạt động trước Tết Nguyên đán 2026 thì LĐLĐ TPHCM vẫn chăm lo cho những lao động khó khăn của công ty này.

LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn. Trường hợp người lao động ở Công ty TNHH Panko Vina có nhu cầu tìm việc làm, công đoàn sẽ đứng ra giới thiệu việc làm cho công nhân để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.


Tin liên quan

Công ty giải thể, người lao động thực hiện điều chỉnh công việc độc hại thế nào để nghỉ hưu sớm?

Công ty giải thể, người lao động thực hiện điều chỉnh công việc độc hại thế nào để nghỉ hưu sớm?

(NLĐO) - Người lao động cần cung cấp cho cơ quan BHXH một trong các giấy tờ như quyết định phân công công việc, hưởng lương, hợp đồng lao động…

Số doanh nghiệp giải thể tăng

(NLĐO)- Trong 5 tháng đầu năm 2024, bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Bình Dương phản bác thông tin 8.000 doanh nghiệp sẽ giải thể

(NLĐO) - Thông tin trên mạng xã hội cho rằng hàng ngàn doanh nghiệp ở Bình Dương giải thể là không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

hỗ trợ công nhân công nhân lao động doanh nghiệp FDI người lao động bảo hiểm xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo