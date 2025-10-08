Công ty “trụ cột” trong hệ sinh thái Sun Group công bố lãi tích cực

Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời – một trong những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group – vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, cho thấy tình hình kinh doanh khả quan với quy mô vốn lớn, khả năng thanh toán được cải thiện và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 30-6-2025, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Mặt Trời đạt hơn 15.286 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.568 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cho thấy doanh nghiệp đang tích lũy được nguồn lực tài chính vững mạnh để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Phối cảnh dự án khu đô thị tại Quảng Trị của Sun Group

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp được đánh giá là an toàn, phù hợp với đặc thù của ngành bất động sản. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản đạt 0,71 lần, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,49 lần – ngưỡng được xem là hợp lý với chiến lược sử dụng đòn bẩy tài chính trong phát triển dự án.

Đáng chú ý, các khoản trái phiếu phát hành trong kỳ đều được thanh toán gốc và lãi đúng hạn, thể hiện uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là khả năng thanh toán ngắn hạn tăng mạnh lên 1,64 lần so với mức 1,47 lần cùng kỳ năm trước. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 1,37 lần, phản ánh lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh đủ sức đáp ứng chi phí tài chính và đảm bảo dòng tiền ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Mặt Trời đạt lợi nhuận sau thuế 241 tỉ đồng, nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên 1,69% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%, đều cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Là công ty trong hệ sinh thái Sun Group, với nền tảng tài chính ổn định, các chỉ số thanh toán ở mức an toàn và lợi nhuận tăng trưởng, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đang tạo dựng điểm tựa vững chắc cho giai đoạn mở rộng đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.