Công ty “trụ cột” trong hệ sinh thái Sun Group công bố lãi tích cực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Công ty “trụ cột” trong hệ sinh thái Sun Group công bố lãi tích cực

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Đến nửa năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối của công ty trụ cột trong hệ sinh thái Sun Group công bố đạt gần 2.568 tỉ đồng

Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời – một trong những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group – vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, cho thấy tình hình kinh doanh khả quan với quy mô vốn lớn, khả năng thanh toán được cải thiện và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 30-6-2025, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Mặt Trời đạt hơn 15.286 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.568 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 

Con số này cho thấy doanh nghiệp đang tích lũy được nguồn lực tài chính vững mạnh để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Công ty trụ cột trong hệ sinh thái Sun Group công bố lãi tích cực - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khu đô thị tại Quảng Trị của Sun Group

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp được đánh giá là an toàn, phù hợp với đặc thù của ngành bất động sản. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản đạt 0,71 lần, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,49 lần – ngưỡng được xem là hợp lý với chiến lược sử dụng đòn bẩy tài chính trong phát triển dự án. 

Đáng chú ý, các khoản trái phiếu phát hành trong kỳ đều được thanh toán gốc và lãi đúng hạn, thể hiện uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là khả năng thanh toán ngắn hạn tăng mạnh lên 1,64 lần so với mức 1,47 lần cùng kỳ năm trước. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 1,37 lần, phản ánh lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh đủ sức đáp ứng chi phí tài chính và đảm bảo dòng tiền ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Mặt Trời đạt lợi nhuận sau thuế 241 tỉ đồng, nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên 1,69% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%, đều cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Là công ty trong hệ sinh thái Sun Group, với nền tảng tài chính ổn định, các chỉ số thanh toán ở mức an toàn và lợi nhuận tăng trưởng, Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đang tạo dựng điểm tựa vững chắc cho giai đoạn mở rộng đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Ba dự án đô thị - du lịch tổng vốn hơn 38.000 tỉ đồng của Sun Group khởi động tại Quảng Trị, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm du lịch.

Sun Group khởi động dự án đầu tiên tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

(NLĐO) - Sun Group là tập đoàn đầu tiên triển khai xây dựng khu chức năng vị trí số 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn hơn 800 tỉ đồng

6 tháng đầu năm hệ sinh thái Sở giao dịch chứng khoán Sun Group Tập đoàn Mặt Trời hệ sinh thái Sun Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo