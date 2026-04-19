Kinh tế

Công ty trứng Ba Huân nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, rớt khỏi kệ nhiều siêu thị

Tin, ảnh: An Na

(NLĐO) – Thương hiệu trứng Ba Huân dường như vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn sau hàng loạt thay đổi

Theo danh sách 100 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn, cập nhật ủy nhiệm chi đến ngày 9-4 do BHXH TPHCM công bố, Công ty CP Ba Huân nợ gần 8,6 tỉ đồng trong thời gian 13 tháng với 136 lao động. 

Trước đó, trong lần cập nhật ngày 17-11-2025, Công ty CP Ba Huân nợ hơn 7,8 tỉ đồng BHXH với 414 lao động. 

Như vậy, khoản nợ BHXH của doanh nghiệp tăng lên, trong khi số lao động giảm mạnh, cho thấy tình hình tài chính tiếp tục khó khăn.

Công ty CP Ba Huân do bà Phạm Thị Huân sáng lập, song đã được bán cho chủ mới. 

Công ty Ba Huân nợ bảo hiểm xã hội , giảm thị phần trứng tại siêu thị 2026

Một số sản phẩm của Ba Huân

Người đại diện pháp luật từng được thay đổi sang ông Trần Việt Hưng và cập nhật mới nhất là ông Nguyen Tom Thanh.

Gần đây xuất hiện thông tin nhà máy xử lý trứng Ba Huân tại Bình Chánh sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 16-5 tới do nguồn nguyên liệu không ổn định và áp lực chi phí vận hành tăng.

Trong khi đó, ghi nhận tại thị trường trứng TPHCM từ cuối năm ngoái đến nay cho thấy sự hiện diện của trứng Ba Huân giảm đáng kể, đặc biệt ở kênh siêu thị – nơi thương hiệu này từng chiếm thị phần lớn.

Đáng chú ý, trong chương trình bình ổn thị trường TPHCM năm 2026 – Tết Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ ngày 1-4, thương hiệu Ba Huân chỉ còn tham gia mặt hàng trứng gà loại 1 với hai mã: vỉ 6 quả và vỉ 10 quả.

So với chương trình năm trước, trứng Ba Huân không còn tham gia mặt hàng trứng vịt với hai mã hàng như trước đây.

Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

(NLĐO) – Trước lùm xùm trứng Ba Huân nợ thuế, đổi chủ, Sở Công Thương TP HCM xác nhận công ty này vẫn đang tham gia chương trình bình ổn

Thương hiệu Ba Huân và những điều bất ngờ về thương vụ bán hết cổ phần

(NLĐO) – Dư luận không khỏi bất ngờ khi bà Phạm Thị Huân, hiện vẫn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân tiết lộ đã bán 100% cổ phần công ty

Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?

(NLĐO) - Bà Phạm Thị Huân, gắn với thương hiệu trứng Ba Huân, cho hay do không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

