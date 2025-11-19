Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Trước lùm xùm trứng Ba Huân nợ thuế, đổi chủ, Sở Công Thương TP HCM xác nhận công ty này vẫn đang tham gia chương trình bình ổn

Ngày 19-11, tại cuộc họp cung cấp thông tin hoạt động ngành công thương do Sở Công Thương TP HCM chủ trì, phóng viên Báo Người Lao Động đã có câu hỏi về trường hợp Công ty CP Ba Huân – một đơn vị chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường TP HCM - bị nợ thuế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, liệu có ảnh hưởng đến chương trình hay không? 

Ba Huân nợ thuế có ảnh hưởng đến chương trình bình ổn trứng không? - Ảnh 1.

Ba Huân là 1 trong 3 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường với mặt hàng trứng

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM xác nhận Ba Huân vẫn đang tham gia chương trình bình ổn thị trường với mặt hàng trứng. Ông Phương nói thêm, chương trình bình ổn thị trường trứng có nhiều doanh nghiệp tham gia chứ không chỉ riêng Ba Huân.

"Hiện có hàng loạt doanh nghiệp trứng xếp hàng để chờ tham gia chương trình, nếu có vấn đề gì sẽ có hàng thay thế ngay" – ông Phương khẳng định.

Được biết, hiện tại có 3 đơn vị tham gia chương trình bình ổn trứng gia cầm là: Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt và Saigon Co.op gồm có trứng gà và trứng vịt. Hiện tại, mặt hàng trứng ở giai đoạn giá cao do nhu cầu cao, đặc biệt xuất khẩu sang Campuchia.

Ba Huân nợ thuế có ảnh hưởng đến chương trình bình ổn trứng không? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Nguyên Phương trả lời câu hỏi của phóng viên

Theo Sở Công Thương TP HCM, từ nay đến cuối năm 2025 sẽ có các hoạt động nổi bật. Đó là chương trình Khuyến mại tập trung Shopping Season tiếp tục triển khai đợt 2 từ ngày 15-11 đến ngày 31-12 cho phép doanh nghiệp triển khai các hoạt động giảm giá sâu, ưu đãi đặc biệt nhằm kích thích nhu cầu mua sắm cao điểm cuối năm.

Sự kiện Khuyến mại hàng hiệu "City Sale" đợt 2 năm 2025 là điểm nhấn trọng điểm trong chuỗi Shopping Season năm 2025, được triển khai quy mô lớn, mở rộng tại địa điểm khu vực Bình Dương và Vũng Tàu. Citysale kỳ vọng thu hút thêm 30% - 50% lượng khách đến các trung tâm thương mại tham quan, mua sắm.

Chủ đề trọng tâm chuẩn bị Tết 2026 là "Tháng Tick xanh trách nhiệm", là hoạt động trọng tâm của năm, gắn với việc chuẩn bị nguồn hàng Tết đảm bảo an toàn – trách nhiệm – minh bạch, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong dịp cao điểm.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện kết nối cung cầu và tuần lễ sản phẩm OCOP có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại phường Vũng Tàu thay cho địa điểm trung tâm TP HCM như trước đây, từ ngày 19-12 đến ngày 21-12. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng TP HCM tiếp cận trực tiếp nguồn hàng chất lượng, giá tốt phục vụ mùa Tết Nguyên đán 2026.

Tin liên quan

Nội tình của ngành trứng

Nội tình của ngành trứng

Ngành trứng phát triển tốt nhất trong các ngành chăn nuôi của Việt Nam những năm gần đây nhưng thách thức cũng không ít

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

(NLĐO) – Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà hiện dao động 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả

Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?

(NLĐO) - Bà Phạm Thị Huân, gắn với thương hiệu trứng Ba Huân, cho hay do không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

khuyến mãi trứng gà Sở Công Thương Ba Huân bình ổn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo