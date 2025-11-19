Ba Huân nợ thuế, chương trình trứng bình ổn có ảnh hưởng?

Ngày 19-11, tại cuộc họp cung cấp thông tin hoạt động ngành công thương do Sở Công Thương TP HCM chủ trì, phóng viên Báo Người Lao Động đã có câu hỏi về trường hợp Công ty CP Ba Huân – một đơn vị chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường TP HCM - bị nợ thuế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, liệu có ảnh hưởng đến chương trình hay không?

Ba Huân là 1 trong 3 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường với mặt hàng trứng

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM xác nhận Ba Huân vẫn đang tham gia chương trình bình ổn thị trường với mặt hàng trứng. Ông Phương nói thêm, chương trình bình ổn thị trường trứng có nhiều doanh nghiệp tham gia chứ không chỉ riêng Ba Huân.

"Hiện có hàng loạt doanh nghiệp trứng xếp hàng để chờ tham gia chương trình, nếu có vấn đề gì sẽ có hàng thay thế ngay" – ông Phương khẳng định.

Được biết, hiện tại có 3 đơn vị tham gia chương trình bình ổn trứng gia cầm là: Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt và Saigon Co.op gồm có trứng gà và trứng vịt. Hiện tại, mặt hàng trứng ở giai đoạn giá cao do nhu cầu cao, đặc biệt xuất khẩu sang Campuchia.

Ông Nguyễn Nguyên Phương trả lời câu hỏi của phóng viên

Theo Sở Công Thương TP HCM, từ nay đến cuối năm 2025 sẽ có các hoạt động nổi bật. Đó là chương trình Khuyến mại tập trung Shopping Season tiếp tục triển khai đợt 2 từ ngày 15-11 đến ngày 31-12 cho phép doanh nghiệp triển khai các hoạt động giảm giá sâu, ưu đãi đặc biệt nhằm kích thích nhu cầu mua sắm cao điểm cuối năm.

Sự kiện Khuyến mại hàng hiệu "City Sale" đợt 2 năm 2025 là điểm nhấn trọng điểm trong chuỗi Shopping Season năm 2025, được triển khai quy mô lớn, mở rộng tại địa điểm khu vực Bình Dương và Vũng Tàu. Citysale kỳ vọng thu hút thêm 30% - 50% lượng khách đến các trung tâm thương mại tham quan, mua sắm.

Chủ đề trọng tâm chuẩn bị Tết 2026 là "Tháng Tick xanh trách nhiệm", là hoạt động trọng tâm của năm, gắn với việc chuẩn bị nguồn hàng Tết đảm bảo an toàn – trách nhiệm – minh bạch, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong dịp cao điểm.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện kết nối cung cầu và tuần lễ sản phẩm OCOP có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại phường Vũng Tàu thay cho địa điểm trung tâm TP HCM như trước đây, từ ngày 19-12 đến ngày 21-12. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng TP HCM tiếp cận trực tiếp nguồn hàng chất lượng, giá tốt phục vụ mùa Tết Nguyên đán 2026.