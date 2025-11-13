Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ba Huân bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, người trong cuộc nói gì?

Tin: Ngọc Ánh - Sơn Nhung: Ảnh: AN NA

(NLĐO) - Bà Phạm Thị Huân, gắn với thương hiệu trứng Ba Huân, cho hay do không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 13-11, bà Phạm Thị Huân, sáng lập Công ty CP Ba Huân và hiện là Chủ tịch HĐQT công ty, đã chia sẻ những thông tin bất ngờ liên quan đến việc công ty nợ thuế hơn 51 tỉ đồng. 

Theo bà Phạm Thị Huân, hiện bà chỉ là Chủ tịch HĐQT danh dự, không tham gia điều hành vì đã bán hết cổ phần công ty.

Người đại diện pháp luật của công ty hiện là ông Trần Việt Hưng, Tổng giám đốc. 

Người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân trần tình thêm, do bản thân không có người kế thừa nên phải bán công ty từ 4 năm trước.

Tuy nhiên, do phía đối tác chỉ trả một phần tiền mua cổ phần, còn lại vẫn vẫn nợ nên bà vẫn ở lại công ty để hỗ trợ với vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự.

Bà Huân cũng xác nhận công ty thời gian qua làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ thuế.

Ba Huân bị nợ thuế hơn 51 tỉ đồng và những thông tin cần biết - Ảnh 1.

Xử lý trứng tại nhà máy của Ba Huân

Phóng viên đã liên lạc với ông Trần Việt Hưng để trao đổi thông tin về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi. 

Trước đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Chi Cục Hải qua Khu vực II) đã ban hành quyết quyết định cường chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Cụ thể, đơn vị này đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470), tại địa chỉ 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP HCM để thi hành công văn ngày 30-10 của Thuế Cơ sở 6 TP HCM.

Lý do cưỡng chế là người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, số tiền bị cưỡng chế là hơn 51,32 tỉ đồng.

Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày công bố và  sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Tin liên quan

Đồng Nai công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Đồng Nai công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

(NLĐO)-Một số công ty nợ thuế lên tới trên 50 tỉ đồng ở Đồng Nai vừa bị Thuế tỉnh Đồng Nai "điểm danh"

Quảng Ngãi: 389 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45,6 tỉ đồng

(NLĐO) – Trong danh sách công khai có 389 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 45,6 tỉ đồng.

TP HCM công bố danh sách hơn 2.700 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế trên 4.400 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan thuế tại TP HCM công bố hàng ngàn đơn vị, cá nhân nợ thuế, trong đó có người nợ hơn 158,9 tỉ đồng

cưỡng chế thuế Ba Huân Phạm Thị Huân ba huân nợ thuế nữ hoàng trứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo