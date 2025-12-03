HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bùng nổ ẩm thực với loạt món ăn hấp dẫn tại Bãi Sau, Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Không có "cá viên chiên", thay vào đó là loạt món hải sản, đặc sản ba miền, bánh truyền thống và các món chế biến tại chỗ, thu hút đông đảo du khách

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 1.

Tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM), đang diễn ra lễ hội "Mỹ vị sóng ngàn" rộn ràng với không gian ẩm thực phong phú, đưa du khách khám phá hương vị biển và đặc sản ba miền trong không khí lễ hội sôi động. Chương trình kéo dài đến ngày 7-12.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 2.

Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sông nước TPHCM và Tuần lễ Xúc tiến Ngành Công nghiệp Thực phẩm 2025, hướng đến quảng bá văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng địa phương và tạo sân chơi kết nối du khách với những trải nghiệm vị giác độc đáo.

VIDEO: "Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 3.

Khoảng 90 gian hàng ẩm thực được bố trí dọc Công viên Bãi Sau, giới thiệu nhiều món ăn hấp dẫn như hải sản nướng, bún, phở vùng miền, đặc sản chế biến tại chỗ và các sản phẩm OCOP, mang đến không gian thưởng thức đa dạng cả ngày lẫn đêm.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 4.

Du khách dễ dàng tìm thấy các món đặc trưng khắp mọi miền đất nước, từ hải sản tươi sống đến các loại bánh với đủ sắc màu; đồng thời trải nghiệm những hương vị mới từ các đầu bếp trẻ đến từ TPHCM, tạo nên sự giao thoa ẩm thực sinh động.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 5.

Ngoài gian hàng, các khu trải nghiệm ẩm thực như không gian làng nghề nước mắm, khu gốm Bát Tràng hay khu ẩm thực dân gian giúp du khách hiểu hơn về nguồn gốc món ăn, cách chế biến và câu chuyện văn hóa phía sau từng nguyên liệu.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 6.

Khu trải nghiệm thả diều, sân khấu DJ mini và khu trò chơi dân gian bổ trợ cho trải nghiệm ẩm thực, tạo không gian thư giãn sau khi thưởng thức món ăn, giúp lễ hội trở thành điểm hẹn cuối tuần đầy màu sắc cho gia đình và bạn trẻ.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 7.

Buổi tối, các gian hàng càng thêm rực rỡ với ánh đèn, âm nhạc và hoạt động giao lưu giữa du khách, đầu bếp và nghệ nhân làng nghề. Không khí sôi động kéo dài đến muộn, tạo nên sắc thái lễ hội đậm chất du lịch biển.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 8.

Nhiều gia đình chọn đến Công viên Bãi Sau để thưởng thức bữa tối thay vì ăn tại nhà hàng, bởi không chỉ đa dạng món ngon mà còn có các hoạt động giải trí liền kề, phù hợp cho trẻ nhỏ lẫn người lớn.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 9.

Dự kiến lễ hội Carnival - Diễu hành đường phố trên tuyến đường Thùy Vân sẽ diễn ra vào tối 6 và 7-12 góp phần tạo không khí lễ hội rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực ven biển trong không gian ánh sáng và âm nhạc sôi động.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 10.

Lễ hội còn có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp lúc 21 giờ ngày 6-12, hứa hẹn tạo điểm nhấn thị giác đặc biệt, giúp du khách vừa ngắm pháo hoa, vừa thưởng thức các món ngon đặc trưng của vùng biển Vũng Tàu.

"Mỹ vị sóng ngàn" bùng nổ ẩm thực biển với hàng loạt món ăn hấp dẫn - Ảnh 11.

Theo ban tổ chức, dự kiến lượng khách tăng cao trong hai ngày cuối tuần khi các hoạt động diễu hành, trình diễn biển và bắn pháo hoa diễn ra đồng loạt, hứa hẹn tạo thêm nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho du khách lẫn người dân địa phương.

