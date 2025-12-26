HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ: 4 phương án đặt tên

ÁI MY

(NLĐO) - Công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trước Tết Nguyên đán 2026...

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về tiến độ triển khai dự án công trình công cộng tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, tính đến ngày 23-12.

Giai đoạn 1 sắp hoàn thành

Theo báo cáo, dự án đã hoàn tất chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch và đang được triển khai xây dựng. Công tác di dời nhà số 2 Hùng Vương cũng đang được thực hiện để bảo đảm mặt bằng cho dự án.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP HCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sở Xây dựng cho biết Công viên số 1 Lý Thái Tổ dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trước Tết Nguyên đán 2026. Sau khi hoàn thành, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu sẽ tiếp tục hỗ trợ TPHCM duy tu, vận hành công viên cho đến khi hoàn chỉnh giai đoạn 2.

Công viên sẽ được giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM quản lý, khai thác. Theo phương án tổng thể mặt bằng đã được phê duyệt, trong công viên có bố trí một số nhà hàng, quán cà phê. 

Việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên phải thực hiện thông qua đấu giá sau khi đề án được UBND TPHCM thẩm định, phê duyệt.

Liên quan đặt tên công viên, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đề xuất 4 phương án gồm: Công viên Cuộc Sống, Công viên Ngày Mai, Công viên Gắn Kết và Công viên Khát Vọng. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu, tham mưu quyết định.

Đối với lễ khánh thành giai đoạn 1, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đề xuất tổ chức bắn pháo hoa chào mừng. Sở Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức.

Các công tác bảo đảm tiến độ

Theo đồ án quy hoạch, công viên có khu triển lãm tại Nhà tưởng niệm về COVID-19 và khu triển lãm Sài Gòn Xưa và Nay. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp tranh ảnh, phim tư liệu phục vụ trưng bày. Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tham mưu thực hiện.

Về công tác di dời trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại số 2 Hùng Vương, đến ngày 9-12 đã bàn giao 800 m² trong tổng số 5.000 m², phần còn lại chưa xác định thời gian bàn giao. VNPT đề nghị được hỗ trợ chi phí di dời do chưa có danh mục nhà đất để lập kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ dự án, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án; đồng thời kiến nghị Sở Tài chính rà soát, đề xuất vị trí nhà đất phù hợp để di dời trụ sở VNPT. Chi phí di dời được tính vào dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Thông tin mới liên quan khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Thông tin mới liên quan khu đất số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Điều chỉnh lộ giới tuyến đường Trần Bình Trọng sẽ bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi qua khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP HCM)

TP HCM: Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ phục vụ Tết Nguyên đán 2026

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo hoàn thành công viên cây xanh, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ trước Tết nguyên đán.

TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM cũng kiến nghị xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài ở địa chỉ 376 Điện Biên Phủ

Dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ đặt tên công viên Nhà tưởng niệm COVID-19
