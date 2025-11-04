Thông tin mới liên quan khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND phường Vườn Lài về việc điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng và thông tin tuyến đường sắt đô thị (metro) liên quan đến khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Theo đó, đường Trần Bình Trọng cần tăng cường năng lực thông hành. Nhằm bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh tăng lên 4 làn xe; tổng bề rộng mặt đường là 17m. Trong đó, 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, dải phân cách giữa 2 m (hoặc bằng dải phân cách cứng, rào chắn).
Để giảm tối thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, kiến nghị mở rộng vỉa hè phù hợp, tối thiểu là 3m.
Trong khi đó, khu vực này có 2 tuyến metro đi qua. Tuyến số 1 nối dài về phía Tây thành phố, từ Bến Thành đi An Hạ dự kiến đi theo đường Lý Thái Tổ.
Tuyến metro số 3 (kết hợp 2 tuyến metro 3a và 3b) dự kiến đi theo đường Hùng Vương.
Hiện nay tuyến metro số 1 (đoạn nối dài) chưa được triển khai nghiên cứu cụ thể.
Trong khi đó, theo thiết kế cơ sở của tuyến metro số 3a, tại khu vực này có dự kiến bố trí ga ngầm Vòng xoay Cộng Hòa.
Trong thời gian tới, nếu tiếp tục giữ nguyên (về cơ bản) thiết kế của nhà ga ngầm Vòng xoay Cộng Hòa của tuyến metro số 3a thì dự kiến đường hầm của tuyến metro số 1 sẽ phải đi phía dưới đường hầm của tuyến số 3.
Do đó, nhà ga ngầm tại lân cận khu vực này của tuyến metro số 1 có thể sẽ cần được bố trí ở mức sâu hơn và cần bố trí lối đi bộ ngầm từ đường Lý Thái Tổ nối qua đường Hùng Vương cho hành khách chuyển tàu thuận tiện, nhanh chóng.
Hiện nay các tuyến metro số 1 và metro số 3 đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM sẽ thực hiện lựa chọn tư vấn để tối ưu hóa mạng lưới, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch, xác định hướng tuyến, vị trí công trình và tổ chức kết nối liên thông trong hệ thống.
Theo Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần phối hợp rà soát để định hướng quy hoạch không gian ngầm tại khu vực khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.
