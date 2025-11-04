HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới liên quan khu đất số 1 Lý Thái Tổ

QUỐC ANH

(NLĐO) - Điều chỉnh lộ giới tuyến đường Trần Bình Trọng sẽ bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi qua khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP HCM)

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND phường Vườn Lài về việc điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng và thông tin tuyến đường sắt đô thị (metro) liên quan đến khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Thông tin mới về khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây dựng công viên phục vụ cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, đường Trần Bình Trọng cần tăng cường năng lực thông hành. Nhằm bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh tăng lên 4 làn xe; tổng bề rộng mặt đường là 17m. Trong đó, 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, dải phân cách giữa 2 m (hoặc bằng dải phân cách cứng, rào chắn).

Để giảm tối thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, kiến nghị mở rộng vỉa hè phù hợp, tối thiểu là 3m.

Trong khi đó, khu vực này có 2 tuyến metro đi qua. Tuyến số 1 nối dài về phía Tây thành phố, từ Bến Thành đi An Hạ dự kiến đi theo đường Lý Thái Tổ.

Tuyến metro số 3 (kết hợp 2 tuyến metro 3a và 3b) dự kiến đi theo đường Hùng Vương.

Hiện nay tuyến metro số 1 (đoạn nối dài) chưa được triển khai nghiên cứu cụ thể.

Trong khi đó, theo thiết kế cơ sở của tuyến metro số 3a, tại khu vực này có dự kiến bố trí ga ngầm Vòng xoay Cộng Hòa.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục giữ nguyên (về cơ bản) thiết kế của nhà ga ngầm Vòng xoay Cộng Hòa của tuyến metro số 3a thì dự kiến đường hầm của tuyến metro số 1 sẽ phải đi phía dưới đường hầm của tuyến số 3.

Do đó, nhà ga ngầm tại lân cận khu vực này của tuyến metro số 1 có thể sẽ cần được bố trí ở mức sâu hơn và cần bố trí lối đi bộ ngầm từ đường Lý Thái Tổ nối qua đường Hùng Vương cho hành khách chuyển tàu thuận tiện, nhanh chóng.

Hiện nay các tuyến metro số 1 và metro số 3 đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM sẽ thực hiện lựa chọn tư vấn để tối ưu hóa mạng lưới, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch, xác định hướng tuyến, vị trí công trình và tổ chức kết nối liên thông trong hệ thống.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần phối hợp rà soát để định hướng quy hoạch không gian ngầm tại khu vực khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Tin liên quan

TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM cũng kiến nghị xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài ở địa chỉ 376 Điện Biên Phủ

TP HCM: Mời người dân đóng góp ý kiến cho Đài tưởng niệm nạn nhân vì COVID-19

(NLĐO)- Đây là công trình ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19, tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài

Giữ đất cho dân - tầm nhìn của Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - TP HCM chọn phát triển vì con người, thể hiện tầm nhìn của một TP muốn lớn lên bằng ký ức, lòng nhân ái và khát vọng trở thành đô thị đáng sống.

metro số 1 đường sắt đô thị đài tưởng niệm
