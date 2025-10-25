TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP HCM về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sở Xây dựng đề xuất phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm; đồng thời tổ chức điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 cục bộ khu vực để đáp ứng mục tiêu này.

Sở Xây dựng đề xuất giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất nêu trên để làm cơ sở bảo tồn (nếu có).

Bên cạnh đó, kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương (đảm bảo phù hợp với không gian công viên cộng cộng, giao thông khu vực và các quy hoạch liên quan). Ước tính tổng mức đầu tư dự án này khoảng 1.073 tỉ đồng.

Sở Xây dựng kiến nghị sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm (ẢNH: DUY PHÚ).

UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với các sở, đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc của phường tại địa chỉ 376 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.

Trước đó, UBND phường Vườn Lài đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập tại khu vực số 1 Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại cuộc họp về phương án triển khai các dự án, công trình công cộng tại khu đất này, các đơn vị thống nhất bố trí vị trí đất công khác trên địa bàn phường.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư phường 1, quận 10 (cũ) được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định 5260/2013, khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ thuộc ô phố ký hiệu II-N1 (diện tích 4,36 ha) có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp. Trong đó, đất hỗn hợp (diện tích 2,18 ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 35%, tầng cao công trình 2-15 tầng, hệ số sử dụng đất 4 lần. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (diện tích 2,18 ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 5%; tầng cao 1 tầng. Khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3. Về giao thông xung quanh khu đất này, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) dài khoảng 370 m, với mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17 m. Hiện nay, đường này rộng trung bình khoảng 5 m, chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ.



