TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Đề xuất khai thác thêm không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

QUỐC ANH

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM cũng kiến nghị xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài ở địa chỉ 376 Điện Biên Phủ

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP HCM về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

TP HCM: Đề xuất khai thác không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Sở Xây dựng đề xuất phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm; đồng thời tổ chức điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 cục bộ khu vực để đáp ứng mục tiêu này.

Sở Xây dựng đề xuất giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất nêu trên để làm cơ sở bảo tồn (nếu có).

Bên cạnh đó, kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương (đảm bảo phù hợp với không gian công viên cộng cộng, giao thông khu vực và các quy hoạch liên quan). Ước tính tổng mức đầu tư dự án này khoảng 1.073 tỉ đồng.

TP HCM: Đề xuất khai thác không gian ngầm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Sở Xây dựng kiến nghị sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm (ẢNH: DUY PHÚ).

UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với các sở, đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc của phường tại địa chỉ 376 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.

Trước đó, UBND phường Vườn Lài đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập tại khu vực số 1 Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại cuộc họp về phương án triển khai các dự án, công trình công cộng tại khu đất này, các đơn vị thống nhất bố trí vị trí đất công khác trên địa bàn phường.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư phường 1, quận 10 (cũ) được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định 5260/2013, khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ thuộc ô phố ký hiệu II-N1 (diện tích 4,36 ha) có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp.

Trong đó, đất hỗn hợp (diện tích 2,18 ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 35%, tầng cao công trình 2-15 tầng, hệ số sử dụng đất 4 lần. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (diện tích 2,18 ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 5%; tầng cao 1 tầng. Khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3.

Về giao thông xung quanh khu đất này, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) dài khoảng 370 m, với mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17 m. Hiện nay, đường này rộng trung bình khoảng 5 m, chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ.


Tin liên quan

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

(NLĐO) - Dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công trong năm 2026, với quy mô diện tích hơn 329.000 m2

TP HCM: Dự kiến thời gian chuyển nhà đất số 1 Lý Thái Tổ thành công trình công cộng

(NLĐO) - Cơ quan tham mưu đã đề xuất giải pháp và các bước thực hiện dự án công trình công cộng tại khu nhà đất số 1 Lý Thải Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM

Giữ đất cho dân - tầm nhìn của Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - TP HCM chọn phát triển vì con người, thể hiện tầm nhìn của một TP muốn lớn lên bằng ký ức, lòng nhân ái và khát vọng trở thành đô thị đáng sống.

điều chỉnh quy hoạch Sở Xây dựng Nhà khách Chính phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo