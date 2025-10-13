HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Co.opmart Cần Thơ đề nghị xử lý nhiều thông tin giả nhằm bôi nhọ siêu thị

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Co.opmart Cần Thơ khẳng định các khiếu nại của người tiêu dùng là thông tin giả nhằm bôi nhọ danh dự của siêu thị.

Ngày 13-10, bà La Ngọc Trương - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Co.opmart Cần Thơ - cho biết công ty đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP Cần Thơ giải trình thông tin khiếu nại của người tiêu dùng trên tổng đài dịch vụ công 1022.

Bị tố "móc túi" của khách hàng qua tổng đài

Trước đó, một khách hàng tên M.T (ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) phản ánh lên tổng đài dịch vụ công 1022 rằng "Co.opmart Cần Thơ dùng số tổng đài 1900555568 để "móc túi" khách hàng gọi vào khiếu nại hoặc đặt hàng. Mỗi lần mua món hàng bị sai giá hoặc bị lỗi, khách hàng gọi tổng đài mất hơn 20.000 đồng, tổng đài mở quảng cáo liên tục rồi mới tới tổng đài viên tiếp nhận.

Co.opmart Cần Thơ đề nghị xử lý nhiều thông tin giả nhằm bôi nhọ siêu thị - Ảnh 1.

Co.opmart Cần Thơ đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ làm rõ nguồn gốc phát sinh thông tin phản ánh không đúng sự thật

Có lần khách hàng mất 50.000 đồng tiền cước nhưng chỉ nghe những quảng cáo của Co.opmart, chẳng gặp nhân viên trực tổng đài. Khách hàng này còn để lại số điện thoại 0939xxx… để tổng đài 1022 gọi xác minh".

Ngoài ra, một khách hàng khác tên Phương (ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) cũng phản ánh lên cổng 1022 việc mua sản phẩm Hazeline được tặng quà khuyến mãi. Tuy nhiên, khi khách hàng vào siêu thị mua thì nhân viên bảo chỉ giảm giá nhưng không có quà tặng kèm. Khách hàng này cũng để lại số điện thoại 0985xxx… để tổng đài 1022 liên hệ.

Người phản ánh dùng thông tin giả

Co.opmart Cần Thơ thông tin khi khách hàng liên hệ tổng đài, nếu tất cả điện thoại viên bận thì sẽ phát nhạc quảng cáo, cuộc gọi sẽ kết nối ngay nếu đường dây điện thoại viên rảnh. Điện thoại viên sau khi tiếp nhận thông tin sẽ chuyển siêu thị liên hệ lại khách hàng.

Về sản phẩm Hazeline, Co.opmart Cần Thơ cho biết quà tặng khuyến mãi được in trên tờ rơi nhưng hàng về trễ nên ban đầu siêu thị chỉ thông báo giảm giá, không đề cập đến quà tặng. Khi quà khuyến mãi về đầy đủ, siêu thị mới treo bảng thông báo chương trình tặng quà. Nếu khách hỏi trước khi có hàng, nhân viên sẽ ghi nhận thông tin và báo lại khi có quà để khách đến mua.

Đáng chú ý, Co.opmart Cần Thơ đã gọi đến 2 số điện thoại 0939xxx và 0985xxx… nhưng chủ nhân 2 số điện thoại này cho rằng không gọi khiếu nại. Ngoài ra, một người ẩn danh cũng phản ánh lên tổng đài 1022 việc siêu thị gian lận trong việc bán hàng, đem thịt heo cũ, thịt heo kém chất lượng bị hôi vào bán cho khách. Nội dung này cũng được xác định là sai sự thật.

Theo bà Trương, sau những sự việc như trên, nội dung phản ánh đều không đúng và có dấu hiệu là thông tin giả nhằm mục đích quấy rối, bôi nhọ danh dự của Co.opmart Cần Thơ.

Co.opmart Cần Thơ đã đề nghị Sở Công Thương ghi nhận sự việc trên; đồng thời hỗ trợ làm rõ nguồn gốc phát sinh thông tin phản ánh không đúng sự thật, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi, uy tín của siêu thị.

