Co.opmart tặng hơn 10.000 hộp sữa - tiếp sức học sinh đến trường

Hòa trong không khí rộn ràng ngày tựu trường 5-9, Saigon Co.op triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 9-2025, nổi bật là chương trình trao tặng hơn 10.000 hộp sữa Dutch Lady miễn phí cho học sinh trên cả nước tại Co.opmart và Co.opXtra.

Tiếp sức học sinh, sẻ chia cùng cộng đồng

Theo đó, tại tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, 80 em học sinh đầu tiên đi cùng phụ huynh tham quan, mua sắm trong ngày khai giảng sẽ được nhận 1 hộp sữa Dutch Lady 180ml. Hoạt động này không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn đem lại cho các em niềm vui, sự khích lệ khi bước vào năm học mới. Song song, Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever triển khai chương trình "Cùng em vững bước", trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS.

Học sinh đến siêu thị Co.opmart vào ngày 5-9 sẽ được tặng 1 hộp sữa Dutch Lady

Đây là sự hỗ trợ thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn, mang đến động lực và niềm vui cho các em nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình. Nhằm khuyến khích sự sáng tạo của thiếu nhi, từ ngày 27-8 đến 17-9-2025, Saigon Co.op còn tổ chức cuộc thi vẽ "Cùng Co.opmart lớn lên", dự kiến trao hàng chục suất học bổng với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các tác phẩm xuất sắc, xoay quanh chủ đề tôn vinh văn hóa, hàng Việt và khát vọng xây dựng quê hương.

Khuyến mãi "Tự hào Siêu thị Việt" hấp dẫn khách hàng

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, Saigon Co.op tiếp tục triển khai tuần 2 của chương trình "Tự hào Siêu thị Việt", với loạt ưu đãi lớn nhất trong năm. Trong đó có chương trình "Quà liền tay - Say mê mua sắm" tặng phiếu mua hàng đến 50.000 đồng, nhân ba đến tám lần điểm thưởng cho khách hàng thành viên, cùng nhiều khuyến mãi thiết thực. Đặc biệt, dịp lễ Vu Lan, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op còn tăng cường hàng chay, giảm giá sâu và tổ chức buffet chay phục vụ người tiêu dùng.

Saigon Co.op tung nhiều deal khuyến mãi kịch khung vào tuần thứ 2 của chương trình "Tự hào Siêu thị Việt"

Với chuỗi hoạt động thiết thực, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng, mang đến những giá trị nhân văn và gắn kết người tiêu dùng với hàng Việt.