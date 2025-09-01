HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh

Dịp Quốc khánh 2-9, Saigon Co.op triển khai khuyến mãi “kịch khung” trên hơn 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife…

Dịp này, Saigon Co.op tăng nguồn cung thiết yếu 20–30%, giảm giá sâu đến 50% cho các sản phẩm hàng Việt chọn lọc trong chương trình "Tự hào siêu thị Việt" cùng nhiều ưu đãi độc đáo hưởng ứng "Shopping Season 2025" do sở Công Thương TP HCM phát động. Sức mua tại các điểm bán của Saigon Co.op tăng đột biến cũng như góp phần lan tỏa hàng Việt.

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh- Ảnh 1.

Sức mua tăng mạnh từ cú hích kép

"Shopping Season" sôi động, "Tick xanh trách nhiệm": Saigon Co.op nhân đôi giá trị mua sắm

Chương trình khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season", được phát động từ 15-6-2025, tổ chức liên tục nhiều đợt với ưu đãi đa dạng, có thể lên đến 100%, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao. Theo Sở Công Thương TP HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP HCM 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,07 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 554.749 tỉ đồng, tăng 14,8% – mức cao nhất nhiều năm gần đây.

Là doanh nghiệp bán lẻ tiên phong hưởng ứng chương trình, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt ưu đãi từ tháng 6 đến 9-2025 trên toàn hệ thống, với nhiều chương trình vượt khung thông thường. Hàng loạt mặt hàng thiết yếu tại Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, SC VivoCity… được giảm sâu hơn 50%, kết hợp đa dạng hình thức khuyến mãi, thu hút lượng lớn khách hàng và gia tăng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng giá tốt.

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh- Ảnh 2.

Không gian "Tích xanh trách nhiệm" tại hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op

Song song đó, Saigon Co.op cũng tích cực đồng hành cùng sáng kiến "Tick xanh trách nhiệm" của TP HCM, xây dựng hệ sinh thái mua sắm an toàn và bền vững. Hiện đã có hơn 1.000 sản phẩm Tick xanh từ 104 nhà cung cấp được trưng bày riêng tại siêu thị, tích hợp mã QR minh bạch nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và tra cứu thông tin.

Tự hào Siêu thị Việt: Khuyến mãi lớn nhất năm, vượt khung thông thường

Chương trình "Tự hào Siêu thị Việt 2025" diễn ra liên tục 21 ngày (từ 28-8 đến 17-9-2025) tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc, được thiết kế đón đầu cao điểm mua sắm Quốc khánh 2-9. Sự kiện tập trung quảng bá hàng Việt chất lượng cao với loạt ưu đãi quy mô lớn thông qua gần 30.000 mã hàng thiết yếu, tại khu vực TP HCM nhiều mặt hàng giảm giá sâu đến 53%, vượt mức khuyến nghị thông thường nhờ cơ chế linh hoạt của Shopping Season.

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh- Ảnh 3.

Saigon Co.op khởi động "Tự hào siêu thị Việt" tháng quảng bá hàng việt lớn nhất năm 2025

Các hoạt động khuyến mãi nối tiếp nhau như mua 1 tặng 1, hoàn tiền 8%, tặng thêm giỏ hàng nông sản, tặng gấu bông mascot phiên bản đặc biệt 2-9 cho khách hàng mặc trang phục có màu đỏ đến tham quan mua sắm, nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên, cùng chuỗi roadshow tại 3 miền và livestream bán hàng thủy - hải - sản ngay tại siêu thị đã tạo nên không khí sôi động. Nhờ đó, lượng khách đến mua sắm tại hệ thống Saigon Co.op tăng đột biến, đặc biệt tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh… và các đô thị.

Bánh trung thu - nhóm hàng chủ lực của Saigon Co.op trong tháng 9

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng đặc trưng dịp Trung thu, Saigon Co.op xác định bánh trung thu là mặt hàng trọng điểm trong giai đoạn cao điểm cuối quý III. Ngoài hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food…, Saigon Co.op còn phối hợp mở rộng mạng lưới phân phối đến các cơ sở, hộ sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn TP HCM, nhằm gia tăng độ phủ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh- Ảnh 4.

Bánh trung thu được chú trọng vào cao điểm mua sắm tháng 9-2025

Hiện Saigon Co.op đang phân phối nhiều thương hiệu uy tín như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Minh, Đại Phát, Bibica, Maison, Orion Vina, Thiên Lương… với mức chiết khấu đến 16%.

Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng mạnh dịp Quốc khánh- Ảnh 5.

Bánh trung thu Co.opbakery

Đặc biệt hơn, dòng sản phẩm bánh hàng nhãn riêng Co.op tiếp tục được đầu tư với mẫu mã hiện đại, thành phần lành mạnh, giá cả hợp lý, chất lượng kiểm soát nghiêm ngặt và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Năm nay Co.op Bakery – thương hiệu bánh tươi của Saigon Co.op kết hợp cùng Savouré Saigon Signature Mooncake – thương hiệu bánh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sun Do cho ra mắt dòng bánh trung thu hộp thiếc sang trọng dùng làm quà tặng với 4 bánh 1 trà chỉ 316.000 đồng, ưu đãi còn 285.000 đồng/hộp. Sản phẩm đang được các công ty, xí nghiệp, cơ quan đặt hàng làm quà tặng cũng như khách hàng chọn lựa vì mẫu mã bắt mắt, vị bánh ngon ít ngọt và giá cả vô cùng hợp lý.

Saigon Co.op người tiêu dùng bánh trung thu hệ thống siêu thị
