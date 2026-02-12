CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở người dân về quê ăn Tết, đặc biệt hướng tới hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 12-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục đã ban hành kế hoạch và phát động chương trình hỗ trợ nhân dân về quê đón Tết an toàn, thông suốt. Trong đó, đặc biệt hướng tới công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các thành phố lớn, khu công nghiệp.

CSGT hỗ trợ Tết cho công nhân , người lao động và sinh viên về quê an toàn năm 2026 - Ảnh 1.

CSGT hướng dẫn người tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ chủ động xây dựng phương án chỉ huy, điều khiển giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào các đô thị lớn, khu công nghiệp. Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết, trong đó ưu tiên các đoàn xe do công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đứng ra tổ chức.

Cùng với đó, các địa phương sẽ thành lập các điểm hỗ trợ trên dọc tuyến giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người dân xử lý sự cố, tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển; đồng thời chủ động phối hợp, bàn giao nhiệm vụ giữa các địa bàn nhằm bảo đảm hành trình của nhân dân được liên tục, an toàn.

CSGT hỗ trợ Tết cho công nhân , người lao động và sinh viên về quê an toàn năm 2026 - Ảnh 2.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục và Trưởng phòng CSGT 34 địa phương

Cục CSGT cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp với liên đoàn lao động, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu, thống nhất lộ trình, thời gian xuất phát; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức lập danh sách, kế hoạch di chuyển khoa học, đúng tuyến, đúng thời gian và có xe Cảnh sát giao thông hỗ trợ đi cùng.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Cục CSGT công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục và Trưởng phòng CSGT 34 địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần hỗ trợ.

Tin liên quan

Phát hiện CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu thì phản ánh ở đâu?

Phát hiện CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu thì phản ánh ở đâu?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

Đào nở thắm phố phường, tiểu thương đành phải chặt bỏ cây không kịp vào Tết

(NLĐO)- Chưa tới Tết, thế nhưng nhiều cây đào bày bán trên phố phường ở Thanh Hóa đã nở thắm, tiểu thương đành phải chặt bỏ để dưỡng gốc cho mùa sau

Cao điểm cận Tết, Bến xe Miền Đông mới tăng cường 100 xe mỗi ngày

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, do lượng khách tăng cao, Bến xe Miền Đông mới chủ động tăng cường phương tiện nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

CSGT giao thông Tết nghỉ Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo