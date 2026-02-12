CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

Ngày 12-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục đã ban hành kế hoạch và phát động chương trình hỗ trợ nhân dân về quê đón Tết an toàn, thông suốt. Trong đó, đặc biệt hướng tới công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các thành phố lớn, khu công nghiệp.



CSGT hướng dẫn người tham gia giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ chủ động xây dựng phương án chỉ huy, điều khiển giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào các đô thị lớn, khu công nghiệp. Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở nhân dân về quê ăn Tết, trong đó ưu tiên các đoàn xe do công đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đứng ra tổ chức.

Cùng với đó, các địa phương sẽ thành lập các điểm hỗ trợ trên dọc tuyến giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người dân xử lý sự cố, tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển; đồng thời chủ động phối hợp, bàn giao nhiệm vụ giữa các địa bàn nhằm bảo đảm hành trình của nhân dân được liên tục, an toàn.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục và Trưởng phòng CSGT 34 địa phương

Cục CSGT cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp với liên đoàn lao động, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu, thống nhất lộ trình, thời gian xuất phát; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức lập danh sách, kế hoạch di chuyển khoa học, đúng tuyến, đúng thời gian và có xe Cảnh sát giao thông hỗ trợ đi cùng.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Cục CSGT công khai số điện thoại đường dây nóng của Cục và Trưởng phòng CSGT 34 địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần hỗ trợ.