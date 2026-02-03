CSGT toàn quốc kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ "không ngại kiêng ngày Tết"

Ngày 3-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã có khuyến cáo các tài xế trước khi bước vào đợt cao điểm đi lại Tết Bính Ngọ 2026.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Minh Vương

Theo Cục CSGT, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026. Theo đó, căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14-2 đến hết 22-2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, CSGT sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro. "Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng, để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điểm ùn ứ"- đại diện Cục CSGT thông tin.

Bên cạnh đó, CSGT tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục CSGT cũng yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

CSGT tuần tra kiểm soát trên đường. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, cũng theo Cục CSGT, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT trên toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. "Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết"- đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo đó, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

"Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về"- đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và trục đường của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai. "Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định"- đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tới tài xế một số nguyên tắc để việc đi lại dịp Tết đảm bảo an toàn, thuận lợi. Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe. Đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp.