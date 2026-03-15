CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này trên đường cao tốc

Ngày 15-3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết rất nguy hiểm với lỗi dừng, đỗ xe trái phép trên đường cao tốc.

Xe tải dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc.

Theo cảnh sát, dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm do các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, quãng đường phanh dài, tầm nhìn có thể bị hạn chế. Chỉ một phương tiện dừng sai quy định cũng có thể gây tai nạn dây chuyền, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế ghi nhận nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc xuất phát từ hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định. Những lý do như mệt, buồn ngủ hoặc cần đi vệ sinh nếu không xử lý đúng cách có thể trở thành thảm họa giao thông chỉ trong vài giây.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mọi trường hợp dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc đều bị xử phạt nghiêm khắc và trừ điểm giấy phép lái xe nhằm răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Vào ngày 14-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7) thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã xử phạt 13 trường hợp (mỗi trường hợp bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe) theo quy định tại Nghị định 168/2024, tổng mức phạt 78 triệu đồng trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trước đó, trong ngày 12-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục CSGT cũng lập 5 biên bản vi phạm gồm 3 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; 2 trường hợp không đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên cao tốc TPHCM - Vân Phong. Tổng mức xử phạt là 65 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cho biết khi xử phạt, nhiều lái xe trình bày lý do dừng xe để ngủ, nghỉ hoặc đi vệ sinh. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp được phép dừng, đỗ trên cao tốc và là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt lớn.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên làn đường xe chạy hoặc tại vị trí không đúng quy định. Khi mệt, buồn ngủ, cần chủ động rời khỏi cao tốc hoặc vào trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi an toàn. Chỉ dừng xe trong trường hợp khẩn cấp; phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định.