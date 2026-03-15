Bạn đọc

CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này trên đường cao tốc

Đông Hoa

(NLĐO) - Lỗi dừng, đỗ trái phép trên đường cao tốc đang được lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Ngày 15-3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết rất nguy hiểm với lỗi dừng, đỗ xe trái phép trên đường cao tốc.

img

Xe tải dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc.

Theo cảnh sát, dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm do các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, quãng đường phanh dài, tầm nhìn có thể bị hạn chế. Chỉ một phương tiện dừng sai quy định cũng có thể gây tai nạn dây chuyền, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế ghi nhận nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc xuất phát từ hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định. Những lý do như mệt, buồn ngủ hoặc cần đi vệ sinh nếu không xử lý đúng cách có thể trở thành thảm họa giao thông chỉ trong vài giây.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mọi trường hợp dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc đều bị xử phạt nghiêm khắc và trừ điểm giấy phép lái xe nhằm răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Vào ngày 14-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7) thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã xử phạt 13 trường hợp (mỗi trường hợp bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe) theo quy định tại Nghị định 168/2024, tổng mức phạt 78 triệu đồng trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trước đó, trong ngày 12-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục CSGT cũng lập 5 biên bản vi phạm gồm 3 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; 2 trường hợp không đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên cao tốc TPHCM - Vân Phong. Tổng mức xử phạt là 65 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cho biết khi xử phạt, nhiều lái xe trình bày lý do dừng xe để ngủ, nghỉ hoặc đi vệ sinh. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp được phép dừng, đỗ trên cao tốc và là hành vi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt lớn.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên làn đường xe chạy hoặc tại vị trí không đúng quy định. Khi mệt, buồn ngủ, cần chủ động rời khỏi cao tốc hoặc vào trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi an toàn. Chỉ dừng xe trong trường hợp khẩn cấp; phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định.

Hơn 11 giờ 40 phút ngày 14-3, anh Nguyễn Văn Vẹn, 31 tuổi, lái xe tải biển số TPHCM chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hướng từ TPHCM đi miền Trung. Khi đến địa phận xã Phước Hà, xe tải va chạm với ô tô 5 chỗ đang dừng ở làn đường ngoài cao tốc.

Tai nạn khiến cả 2 xe hư hỏng, trong đó ô tô 5 chỗ bị biến dạng nặng. 3 người trong ô tô được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Trong đó, người vợ và con nhỏ đã không qua khỏi, người chồng (39 tuổi, tài xế) bị thương, riêng anh Vẹn (tài xế xe tải) bị xây xước nhẹ.

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

(NLĐO) - Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chỉ được dừng đỗ xe khi thật sự bất khả kháng trên cao tốc.

Khi gặp sự cố trên cao tốc, người dân cần làm gì?

(NLĐO) - Đặt cảnh báo nguy hiểm trên cao tốc không đúng khoảng cách có thể bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng.

CSGT xử lý lỗi "đặc biệt nguy hiểm" trên cao tốc

(NLĐO) - 120 tài xế đã bị lực lượng CSGT xử lý do sử dụng điện thoại trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

