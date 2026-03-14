Tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 2 mẹ con cô giáo cấp 3 tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 2 mẹ con cô giáo cấp 3 tử vong

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến cô giáo dạy toán tại một trường THPT ở Phan Thiết và người con tử vong, chồng bị thương nặng

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 ngày 14-3, ôtô tải do tài xế Nguyễn Văn Vẹn (SN 1995, trú xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc. 

Khi đến Km 116+100 tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), xe tải va chạm với ô tô con do anh Phạm Ngọc Ân (SN 1987; trú xã Chí Công, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô con đang dừng trên làn đường ngoài của tuyến cao tốc, trên xe có 3 người.

- Ảnh 2.

Ô tô con biến dạng sau cú tông trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Vụ va chạm khiến anh Ân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hai người còn lại trên ô tô là vợ và con của anh đã tử vong tại bệnh viện.

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo


Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, điều tiết lượng xe ùn tắc. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

Theo tìm hiểu, vợ anh Ân hiện là giáo viên dạy toán của một trường cấp 3 tại Phan Thiết.

Tin liên quan

Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ

Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ

(NLĐO) Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế kịp rời đi, nhưng đoạn cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn ứ gần 1km

Ba thiếu niên chơi đùa trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(NLĐO)- Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn đưa 3 thiếu niên chơi đùa trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về trụ sở làm việc

Xuất hiện hình ảnh nghi vấn "người quen" ăn trộm trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(NLĐO) - Cáp điện chiếu sáng trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị các đối tượng đào trụ, lấy cắp và xóa dấu vết một cách tinh vi.

Cao tốc tai nạn cao tốc cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo Khánh Hòa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo