Thời sự

CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên cả nước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an phát lệnh ra quân kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc.

Ngày 18-10, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng CSGT toàn quốc.

CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: T.H.

Theo đó, sau khi Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên nhiều tuyến trọng điểm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc xử lý vi phạm được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc với tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". 

Có thể thấy rõ, qua thời gian dài công tác xử lý đối với hành vi vi phạm này được lực lượng CSGT toàn quốc làm mạnh, làm rát nên đã mang lại được hiệu quả tích cực, thay đổi được ý thức của hầu hết người dân trong việc đã sử dụng bia rượu thì không điều khiển phương tiện ra đường. 

Tuy nhiên, ý thức của người dân thay đổi không đồng nghĩa với việc vi phạm nồng độ cồn đã chấm dứt mà thực tế vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ cố tình vi phạm.

Theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về tăng cường lực lượng CSGT kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào một khung giờ nhất định từ 12 giờ đến 14 giờ 30 ngày 18-10, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã ra quân kiểm soát nồng độ cồn. Kết quả, đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe máy, 843 xe thô sơ); lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp (2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe máy, 17 xe thô sơ).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên…

Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Bên cạnh đó các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.

Tin liên quan

Bất ngờ với hành động của người vi phạm nồng độ cồn ở TP HCM

Bất ngờ với hành động của người vi phạm nồng độ cồn ở TP HCM

(NLĐO) - Trong tối 17-10, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tổng kiểm soát lập 32 biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Vụ lật xe khách 3 người chết, nhiều người bị thương: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Một phường ở TP HCM có 411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng, cao nhất cả nước

(NLĐO)- Trong số 10 phường, xã có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước trong 2 tháng, có 5 phường ở TP HCM.

nồng độ cồn tai nạn giao thông CSGT giao thông
