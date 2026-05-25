CSGT dùng flycam điều tiết giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ

Sáng 25-5, lưu lượng phương tiện đổ dồn về nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TPHCM) tăng mạnh khiến khu vực này xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài theo nhiều hướng.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm ùn ứ sáng nay

Từ đầu giờ sáng, dòng xe nối đuôi nhau trên các trục đường dẫn vào vòng xoay, đặc biệt ở hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư Hàng Xanh và khu vực rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây được xem là một trong những điểm giao thông có mật độ phương tiện dày đặc bậc nhất khu vực trung tâm thành phố.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT túc trực liên tục để điều tiết giao thông tại các cụm đèn tín hiệu. Ngoài việc phân luồng trực tiếp dưới mặt đường, lực lượng chức năng còn sử dụng flycam để theo dõi tình hình giao thông từ trên cao.

Thông qua hình ảnh truyền trực tiếp, lực lượng điều hành có thể đánh giá nhanh lưu lượng phương tiện ở từng hướng lưu thông để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu linh hoạt theo thực tế thay vì vận hành cố định như trước.

Anh Nguyễn Minh Tú (phường Bình Thạnh), người thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết dù lượng xe sáng nay rất đông nhưng phương tiện không còn "chôn chân" kéo dài như trước đây.

"Xe vẫn ùn nhưng được điều tiết liên tục nên di chuyển ổn hơn nhiều, tốc độ lưu thông cũng nhanh hơn" - anh Tú nói.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, các phương tiện lưu thông trong khu vực vòng xoay sẽ di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu thay vì chạy tự do quanh vòng xoay như trước.

Cụ thể, trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về trung tâm, phương tiện được phép đi thẳng về đường Đinh Tiên Hoàng và rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông. Ở chiều ngược lại, xe từ đường Đinh Tiên Hoàng được đi thẳng về vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đối với hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm, phương tiện khi đến nút giao bắt buộc rẽ phải lên cầu Điện Biên Phủ hoặc đi vào đường bên hông cầu, không được di chuyển vào nhánh rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong khi đó, các phương tiện từ đường Hoàng Sa muốn vào Nguyễn Bỉnh Khiêm phải lưu thông vào vòng xoay, rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ rồi quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay trở lại Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn hướng lưu thông dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm giảm áp lực cho khu vực nút giao chính.

Vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đông xe sáng đầu tuần:

Lực lượng CSGT dùng flycam hỗ trợ điều tiết giao thông tại vòng xoay

Xe cộ đặc ken lưu thông qua cầu Điện Biên Phủ

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ ùn ứ sáng đầu tuần

Khu vực từ đường ĐIện Biên Phủ đến vòng xoay đã được tách làn, giảm ùn ứ

Lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông

Nhiều xe máy len lỏi giữa làn xe ô tô

Khoảng từ hơn 8 giờ 30, giao thông trong khu vực dần ổn định

Khu vực cầu Điện Biên Phủ ùn ứ nhưng không kéo dài