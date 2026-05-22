TPHCM điều chỉnh phương án lưu thông ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từ ngày 23-5, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, TPHCM sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông theo hệ thống đèn tín hiệu, thay cho hình thức lưu thông vòng xoay như hiện nay.

Từ ngày 23-5, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ lưu thông theo phương án mới

Theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM ngày 22-5, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong những khu vực có mật độ phương tiện cao ở trung tâm thành phố.

Cụ thể, trong phạm vi vòng xoay, các phương tiện sẽ lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông và không còn di chuyển theo dạng vòng xoay.

Trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đến nút giao, các phương tiện được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng và rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông.

Ở chiều ngược lại, từ đường Đinh Tiên Hoàng đến vòng xoay, phương tiện được đi thẳng về vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn.

Đối với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện khi đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn lên cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trên đường Hoàng Sa, các phương tiện có nhu cầu lưu thông về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ đi vào vòng xoay, rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ rồi quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để trở lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngoài ra, phương tiện cũng có thể lưu thông dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng lưu ý người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ khi lưu thông qua khu vực này.