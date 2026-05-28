Thời sự

CSGT Gia Lai lật tẩy chiêu “thế thân” né trừ điểm giấy phép lái xe

Đức Anh

(NLĐO) - Dịch vụ “nộp phạt nguội thuê” giúp né trừ điểm GPLX bị lực lượng CSGT Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm.

Sáng 28-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn về việc siết chặt quy trình xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát, nhằm ngăn chặn tình trạng "thế thân" trong nộp phạt nguội.

CSGT Gia Lai lật tẩy chiêu “thế thân” né trừ điểm giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm qua hệ thống camera

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện các hội, nhóm công khai chào mời dịch vụ cho thuê, mượn giấy phép lái xe (GPLX) để đứng tên nộp phạt thay người vi phạm. 

Mục đích là giúp người vi phạm thật tránh bị trừ điểm GPLX. Thực trạng này không chỉ làm sai lệch bản chất xử phạt mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả răn đe, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

Trước diễn biến trên, lãnh đạo Phòng CSGT yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu môi giới, "cò mồi" nộp phạt thuê. Quan điểm được nhấn mạnh là không để tình trạng này tiếp diễn, gây bức xúc trong dư luận và làm suy giảm hiệu lực thực thi pháp luật.

Ngay sau chỉ đạo, quy trình tiếp nhận và xử lý vi phạm "phạt nguội" được siết chặt. Theo đó, người đến giải quyết vi phạm phải là chính chủ phương tiện hoặc người vi phạm. Trường hợp khác phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh mối quan hệ hợp pháp như mượn xe, thuê xe hoặc ủy quyền.

CSGT Gia Lai lật tẩy chiêu “thế thân” né trừ điểm giấy phép lái xe - Ảnh 3.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tăng cường đối chiếu kỹ hình ảnh vi phạm, xác minh danh tính và các thông tin liên quan để xử lý theo quy định

Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm đối chiếu kỹ hình ảnh vi phạm, xác minh danh tính và các thông tin liên quan. Khi xác định đúng người vi phạm, lực lượng chức năng mới lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Những trường hợp không chứng minh được mối liên hệ hợp pháp sẽ bị từ chối giải quyết; nếu phát hiện hành vi gian dối sẽ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp dân, khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ trung gian "nộp phạt thuê" để tránh vi phạm pháp luật hoặc bị lừa đảo.

