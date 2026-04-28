Danh sách xe máy leo vỉa hè ở TPHCM bị phạt nguội

Phòng CSGT, Công an TPHCM vừa thông báo danh sách phạt nguội lỗi điều khiển xe đi trên vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh.

Theo Phòng CSGT, vỉa hè dù được xây dựng để phục vụ người đi bộ, song không chỉ bị lấn chiếm bởi hàng quán mà còn bởi các phương tiện giao thông, khiến nhiều người đi bộ, người yếu thế phải đi xuống lòng đường.

CSGT xử phạt xe máy leo vỉa hè.

Do đó, lực lượng CSGT đã tăng cường ghi hình phạt nguội. Đơn cử, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi nhận và thông báo xử lý hơn 1.000 trường hợp phương tiện đi trên vỉa hè.

Trong đó, trong 2 ngày 16 và 20-4, Đội CSGT Hàng Xanh đã phạt nguội đối với 192 trường hợp vi phạm "đi trên vỉa hè" trên đường Quang Trung, Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Đơn vị đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, người yếu thế.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.