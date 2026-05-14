Công an nêu nguyên tắc "3 không" khi người dân nhận thông báo phạt nguội bất thường

Ngày 14-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thời gian gần đây tình trạng tội phạm công nghệ cao giả danh lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) để thông báo "phạt nguội" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Theo đó, đối tượng xấu lợi dụng sự phát triển của công nghệ số cùng tâm lý lo lắng của người dân khi liên quan đến vi phạm giao thông để thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng giả mạo trang web Cổng dịch vụ công Quốc gia để thông báo "phạt nguội"

Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ gọi điện hoặc nhắn tin và tự xưng là cán bộ xử lý vi phạm giao thông hoặc tổng đài của lực lượng CSGT để thông báo phương tiện có vi phạm "phạt nguội".

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nộp phạt hoặc "xác minh hồ sơ"; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "kiểm tra hệ thống"; hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ.

Khi người dân làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát điện thoại để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không" trong xử lý các thông tin liên quan đến "phạt nguội" giao thông.

Thứ nhất, lực lượng CSGT không làm việc, xử lý vi phạm qua điện thoại hoặc mạng xã hội; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt qua tài khoản cá nhân.

Thứ hai, cơ quan chức năng không gửi các đường link lạ yêu cầu thanh toán tiền phạt. Các thông báo vi phạm giao thông hợp lệ đều được gửi bằng văn bản có đóng dấu của cơ quan chức năng hoặc thông báo qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Thứ ba, tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ được nộp vào kho bạc nhà nước thông qua các ngân hàng được ủy quyền hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Theo quy định, một thông báo "phạt nguội" hợp lệ phải thể hiện đầy đủ các nội dung như: số thông báo, thời gian lập biên bản, đơn vị phát hiện vi phạm, hình ảnh phương tiện vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và hướng dẫn cụ thể nơi giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.