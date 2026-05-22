CSGT kiểm tra 3 tiệm sửa xe ở Thủ Đức, yêu cầu không độ xe

Ngày 22-5, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa phối hợp Công an phường Thủ Đức kiểm tra 3 tiệm sửa xe trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm giữ xe ở phường Thủ Đức.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt ở 3 tiệm sửa xe trên đường Kha Vạn Cân, Tô Vĩnh Diện và đường 19, thuộc phường Thủ Đức.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tư cách pháp lý của cơ sở; nguồn gốc, xuất xứ của phụ tùng, linh kiện,... Đáng chú ý, cảnh sát cũng tiến hành test nhanh ma tuý đối với các nhân viên đang làm việc tại tiệm sửa xe.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu chủ tiệm phải đảm bảo đúng về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá; không thực hiện hành vi "độ, chế" xe cũng như cam kết thực hiện một số nội dung như không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin, đặc tính… của xe máy, xe điện, xe đạp điện;... Ngoài ra, cảnh sát cũng yêu cầu cơ sở thực hiện ngay nghĩa vụ thuế.

Lực lượng CSGT cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra các tiệm sửa xe nghi vấn trên địa bàn.