CSGT TPHCM đẩy mạnh kiểm tra tiệm sửa xe

Phòng CSGT, Công an TPHCM, cho biết đang phối hợp với Công an các phường, xã, đặc khu kiểm tra các điểm sửa chữa xe máy, hoặc hoạt động mua bán thiết bị, phụ tùng xe. Qua đó, mau chóng xử lý đối với các tiệm sửa xe nghi vấn "độ, chế" xe; buôn bán phụ tùng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ…

Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) kiểm tra các cơ sơ sửa xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, TPHCM.

Theo đó, lực lượng công an sẽ tổng rà soát, tuyên truyền, kiểm tra đối với các tiệm sửa xe; đồng thời vận động các chủ tiệm sửa xe kịp thời cung cấp thông tin có liên quan đến tụ tập, chuẩn bị đua xe, lái xe gây rối trật tự công cộng để ngăn chặn từ xa.

CSGT yêu cầu chủ cơ sở, nhân viên tiệm sửa xe không thực hiện hành vi "độ, chế" xe cũng như cam kết thực hiện một số nội dung như không thay đổi kết cấu, hình dáng, khung, máy, pin, đặc tính… của xe máy, xe điện, xe đạp điện.

Đặc biệt, không mua bán các phụ tùng xe không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian, hàng giả, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ,...

Hậu quả nguy hiểm của độ xe Liên quan vụ tai nạn làm nam sinh lớp 12 ở Đắk Lắk tử vong, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết kết quả giám định cho thấy dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7cm3, trong khi xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO tương tự được gửi giám định sau khi xuất xưởng là mẫu xe có dung tích động cơ 49,5cm3, hay còn gọi là xe 50cc.

Như vậy, dung tích động cơ của phương tiện trong vụ tai nạn tăng gấp hơn 3 lần so với thiết kế ban đầu.

Cơ quan giám định nhận định để tăng dung tích, phương tiện có thể đã được "đôn dên" nhằm tăng hành trình piston, đồng thời xoáy nòng để lắp piston kích thước lớn hơn.

Trước đó, Cục CSGT cũng công bố một đoạn clip cho thấy tiếng pô của xe 50cc mà nam sinh lớp 12 chạy trong quá trình bị truy đuổi là rất lớn và xe học sinh này chạy với tốc độ khá nhanh.



