Xử lý thanh niên bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe

Ngày 2-2, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho hay đã xử lý nam thanh niên bốc đầu xe máy quảng cáo cho tiệm sửa xe.

Đội CSGT Hàng Xanh làm việc với những người liên quan

Trước đó, Đội CSGT Hàng Xanh nhận được phản ánh về hai tài khoản TikTok “Duy tay ga” và “Nồi tay ga Gò Vấp 2” đăng tải clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trong hẻm, khu dân cư.

Trong clip, người này không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp Công an phường Thông Tây Hội khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, người vi phạm thừa nhận đã điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm và nhờ người khác quay clip, đăng tải lên tài khoản TikTok “Nồi tay ga Gò Vấp 2” để quảng bá cho tiệm sửa xe.

CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hành vi “chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “không đội mũ bảo hiểm”. Đồng thời, lực lượng chức năng tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và phạt tiền 500.000 đồng đối với người vi phạm.

Như đã thông tin, trước đó, hai tài khoản TikTok "Duy Tay Ga (Gò Vấp)" và "Nồi tay ga Gò Vấp 2" liên tục đăng các clip một thanh niên vặn ga, bốc đầu xe máy. Mục đích là để quảng bá cửa hàng sửa xe. Các clip đăng tải mạng xã hội thu hút chú ý.

Bước đầu xác định clip xảy ra tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông, TPHCM.