CSGT Tây Ninh kiểm tra cán bộ, chiến sĩ sử dụng rượu, bia trong ngày trực

Ngày 1-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian cao điểm lễ.

Lực lượng CSGT Tây Ninh kiểm tra điều lệnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong dịp Lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngoài việc đảm bảo 100% quân số ứng trực, đơn vị đã thành lập các tổ điều lệnh chuyên trách, tiến hành kiểm tra tại các Tổ, Đội, Trạm đóng quân cả trong và ngoài trụ sở. Việc kiểm tra được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra lễ tiết, tác phong và quân số ứng trực tại các đơn vị cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ; quy trình công tác; kỷ luật, mệnh lệnh; chế độ trực, trực ban, trực chỉ huy; công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ… Bên cạnh đó, tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ cũng được giám sát chặt chẽ.

CSGT tăng cường giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cao điểm lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đáng chú ý, lực lượng CSGT bị kiểm tra nghiêm việc thực hiện quy định cấm sử dụng rượu, bia và các chất có cồn trong ngày trực theo quy định của Bộ Công an.

Qua kiểm tra bước đầu, hầu hết các đơn vị cơ sở đều chấp hành nghiêm điều lệnh, đảm bảo quân số thường trực, giữ vững tác phong, kỷ luật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ.