CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, lưu lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được dự báo tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), với mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn trong dịp cao điểm.

Theo đó, lực lượng CSGT tổ chức ứng trực 100% quân số, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất; đồng thời tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 1A, 62, N2 và các khu vực trung tâm, điểm du lịch, nơi tập trung đông người.

Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai liên tục, khép kín địa bàn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Các hành vi vi phạm như sử dụng rượu, bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng… sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách, xe container, xe du lịch và phương tiện cá nhân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, các biện pháp mạnh cũng được triển khai để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, tài xế và hành khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; chủ động xây dựng phương án vận tải phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhồi nhét hành khách, chậm hoặc hủy chuyến. Đặc biệt, nghiêm cấm lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.