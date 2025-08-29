Từ ngày 30-8 đến ngày 2-9, người dân bắt đầu nghỉ lễ 2-9. Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), cảng Cát Lái, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền, điểm Tân Vạn (đang thi công Vành đai 3, cảng Bình Dương) là các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở khu vực cầu Bình Triệu 1, 2.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc, PC08 có một số khuyến cáo như sau:

Khu vực thi công Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch):

Chỉ có hai lối để vào Vành đai 3 gồm: Km8 + 512 cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng về cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trong khi đó, đoạn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch (địa phận TP HCM) cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ... Vì vậy, lộ trình lưu thông thay thế:

- Lộ trình từ TP HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

+ Lộ trình 1: TP HCM → cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → Cầu Nhơn Trạch → Tỉnh Đồng Nai (đoạn đường cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ; đồng thời có một đoạn 320m đường cong, trải đá, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ theo biển báo dưới 30km/giờ).

+ Lộ trình 2: TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 →tỉnh Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: TP HCM – cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình khác từ TP HCM đi Đồng Nai (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây)

+ Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Cầu Bình Triệu 1 (từ ngày 26-8 đến ngày 30-11):

Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

* Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)

→ Cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

+ Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)

→ đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Cầu Bình Triệu 2 (từ ngày 26-8 đến ngày 30-11):

Điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

- Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

- Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

+ Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2-3 bánh, xe ô tô con.

+ Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô.

CSGT TP HCM khuyến cao tuyến đường nên hoặc hạn chế lưu thông để đỡ tắc đường.