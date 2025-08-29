HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TP HCM "bật mí" cách di chuyển để đỡ kẹt xe dịp 2-9

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã thông tin một số điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và hướng dẫn người dân phương án lưu thông.

Từ ngày 30-8 đến ngày 2-9, người dân bắt đầu nghỉ lễ 2-9. Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), cảng Cát Lái, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Bình Điền, điểm Tân Vạn (đang thi công Vành đai 3, cảng Bình Dương) là các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Người dân TP HCM cần lưu ý khi di chuyển trong dịp nghỉ lễ 2 - 9 - Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở khu vực cầu Bình Triệu 1, 2.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc, PC08 có một số khuyến cáo như sau:

Khu vực thi công Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch):

Chỉ có hai lối để vào Vành đai 3 gồm: Km8 + 512 cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng về cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trong khi đó, đoạn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch (địa phận TP HCM) cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ... Vì vậy, lộ trình lưu thông thay thế:

- Lộ trình từ TP HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

+ Lộ trình 1: TP HCM → cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → Cầu Nhơn Trạch → Tỉnh Đồng Nai (đoạn đường cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ; đồng thời có một đoạn 320m đường cong, trải đá, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ theo biển báo dưới 30km/giờ).

+ Lộ trình 2: TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 →tỉnh Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: TP HCM – cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình khác từ TP HCM đi Đồng Nai (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây)

+ Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+ Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Cầu Bình Triệu 1 (từ ngày 26-8 đến ngày 30-11): 

Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1.

* Lộ trình lưu thông thay thế:

+ Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)

→ Cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

+ Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh)

→ đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Cầu Bình Triệu 2 (từ ngày 26-8 đến ngày 30-11):

Điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

- Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

- Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

+ Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2-3 bánh, xe ô tô con.

+ Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô.

Người dân TP HCM cần lưu ý khi di chuyển trong dịp nghỉ lễ 2 - 9 - Ảnh 2.
Người dân TP HCM cần lưu ý khi di chuyển trong dịp nghỉ lễ 2 - 9 - Ảnh 3.

CSGT TP HCM khuyến cao tuyến đường nên hoặc hạn chế lưu thông để đỡ tắc đường.

Theo PC08, nếu có nhu cầu đến đặc khu Côn Đảo trong dịp lễ, cơ quan chức năng khuyến khích người dân di chuyển bằng đường hàng không hoặc sử dụng phương tiện khác để lưu thông, cụ thể.

1. Tàu Metro, từ TP HCM đến Bến tàu cao tốc Vũng Tàu.

2. Bến phà Bình Khánh (Nhà Bè – Cần Giờ).

3. Bến phà Vũng Tàu (Cần Giờ - Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, tại khu vực trung tâm thành phố, dự kiến lưu lượng người đổ về tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí sẽ tăng cao. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế sử dụng xe cá nhân nếu không thực sự cần thiết. Khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện nhằm giảm tải áp lực cho hạ tầng giao thông.

Đối với người dân từ các tỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, cần tính toán thời gian di chuyển hợp lý để tránh tình trạng dồn phương tiện vào buổi tối ngày cuối kỳ nghỉ. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát sinh tình huống bất thường, cần bình tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý, tránh gây thêm áp lực cho giao thông khu vực.

Tin liên quan

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

(NLĐO) - Ở diễn biến mới nhất, bà Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng

Phường Vũng Tàu tung "chiêu" chống ùn tắc cuối tuần

(NLĐO)- Trước tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào dịp cuối tuần, phường Vũng Tàu, TP HCM đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm lập lại trật tự

Chi 590 tỉ đồng làm nút giao giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam TP HCM

(NLĐO) - Khi hoàn tất, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 50 giúp tăng kết nối giao thông và giảm kẹt xe khu Nam.

Vành đai 3 Cao tốc lễ 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo