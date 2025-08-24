Sáng 24-8, đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây) bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng do xe tải lật nhào.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 7 giờ 30 giờ cùng ngày, tài xế L. (43 tuổi) lái ô tô tải trên đường Đỗ Mười, hướng cầu vượt Linh Xuân đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khi đến đoạn giao đường Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) thì ô tô này bất ngờ tông đuôi xe tải biển số TP HCM đang đậu phía trước do thủng bánh.

Vụ việc khiến xe tải biển số TP HCM bị đẩy mạnh về phía trước, lao vào dải phân cách, lật ngang xuống đường. Phương tiện do tài xế L. cầm lái thì móp méo, bể nát phần đầu.

Sự việc may mắn không có tổn thất về người nhưng gây ùn tắc từ cầu vượt Sóng Thần về chợ đầu mối.

Công an phường Tam Bình cùng lực lượng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.