CLIP: CSGT TP HCM lập chốt ngay giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng.

Ngày 15-8, Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) lập chốt ngay giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ thực hiện chuyên đề xử lý xe tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ.

CSGT dừng xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

CSGT xử phạt nhiều lỗi vi phạm như sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn,... qua dữ liệu từ camera giám sát hành trình.

Lúc 9 giờ, tổ công tác phát hiện anh N.V.C (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) lái xe tải có dấu hiệu nghi vấn yêu cầu dừng xe. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế C. đã sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác. CSGT lập biên bản xử lý tài xế C..

Theo quy định, anh C. sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Sáng cùng ngày, ông N.T.K (47 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) cũng bị cảnh sát lập biên bản do không thắt dây an toàn khi lái xe. Trước đó, qua trích xuất dữ liệu camera, tổ công tác đã phát hiện ra hành vi trên. Với lỗi này, tài xế K. bị phạt từ 800.000-1.000.000 đồng.

Theo đại diện PC08, kể từ ngày 1-1-2025 đến ngày 30-6-2025, lực lượng CSGT TP HCM đã xử phạt 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Thông tin thêm, đại PC08 cho biết qua thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện, CSGT sẽ cho kiểm tra xử phạt.

Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Từ dữ liệu của camera hành trình, tài xế "hết đường" chối cãi.



