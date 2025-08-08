CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm

CLIP: CSGT TP HCM thực hiện xử lý về bắn tốc độ.

Ngày 8-8, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt trên đường Lê Đức Anh, phường Tân Tạo thực hiện chuyên đề xử lý về tốc độ.

CSGT TP HCM bắn tốc độ từ xa.

Một cảnh sát sử dụng máy đo tốc độ, bộ đàm đứng cách chốt xử phạt 200m. Khi ghi nhận xe chạy quá tốc độ, ngay lập tức thông tin được báo về chốt, tổ công tác sẽ dừng xe và lập biên bản tại chỗ.

Lúc 10 giờ 15, tổ công tác phát hiện chị N.T.T.M (19 tuổi, ngụ phường An Lạc) chạy xe máy tốc độ 56/50km/h nên bị dừng xe, lập biên bản xử phạt. Phân trần với cảnh sát, chị M. cho biết do có việc gấp nên "lỡ tay" vặn ga.

Theo quy định, mức vượt từ 5 đến dưới 10 km/h, chị M. sẽ bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

15 phút sau, anh T.N.T (quê tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế xe ôm công nghệ - bị cảnh sát lập biên bản do chạy xe máy tốc độ 64/50, tức mức từ 10 đến dưới 20km/h. Với lỗi này, anh T. bị xử phạt từ 800.000-1.000.000 đồng, bị tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

Một xe ôm công nghệ bị bắn tốc độ.

Anh T. cho hay do vội đi giao hàng nên quên để ý tốc độ, hứa rút kinh nghiệm chứ tiền chở hàng không đủ nộp phạt.

Sau hơn 1 giờ, tổ công tác đã xử lý hơn 10 trường hợp. Họ đều phân trần do trời nắng, không để ý biển báo nên chạy nhanh.

Đối với người vi phạm không chấp nhận dừng xe, cảnh sát sẽ gửi thông báo phạt nguội đến chủ xe ngay sau đó.

CSGT TP HCM lập chốt xử lý bắn tốc độ.