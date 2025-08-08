CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm

Anh Vũ

(NLĐO) - Chạy xe quá tốc độ, nhiều người phân trần do trời nắng, không để ý biển báo đã chạy nhanh.

CLIP: CSGT TP HCM thực hiện xử lý về bắn tốc độ.

Ngày 8-8, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt trên đường Lê Đức Anh, phường Tân Tạo thực hiện chuyên đề xử lý về tốc độ.

CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm- Ảnh 1.

CSGT TP HCM bắn tốc độ từ xa.

Một cảnh sát sử dụng máy đo tốc độ, bộ đàm đứng cách chốt xử phạt 200m. Khi ghi nhận xe chạy quá tốc độ, ngay lập tức thông tin được báo về chốt, tổ công tác sẽ dừng xe và lập biên bản tại chỗ.

Lúc 10 giờ 15, tổ công tác phát hiện chị N.T.T.M (19 tuổi, ngụ phường An Lạc) chạy xe máy tốc độ 56/50km/h nên bị dừng xe, lập biên bản xử phạt. Phân trần với cảnh sát, chị M. cho biết do có việc gấp nên "lỡ tay" vặn ga.

Theo quy định, mức vượt từ 5 đến dưới 10 km/h, chị M. sẽ bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

15 phút sau, anh T.N.T (quê tỉnh Quảng Ngãi) - tài xế xe ôm công nghệ - bị cảnh sát lập biên bản do chạy xe máy tốc độ 64/50, tức mức từ 10 đến dưới 20km/h. Với lỗi này, anh T. bị xử phạt từ 800.000-1.000.000 đồng, bị tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày.

CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm- Ảnh 2.

Một xe ôm công nghệ bị bắn tốc độ.

Anh T. cho hay do vội đi giao hàng nên quên để ý tốc độ, hứa rút kinh nghiệm chứ tiền chở hàng không đủ nộp phạt.

Sau hơn 1 giờ, tổ công tác đã xử lý hơn 10 trường hợp. Họ đều phân trần do trời nắng, không để ý biển báo nên chạy nhanh.

Đối với người vi phạm không chấp nhận dừng xe, cảnh sát sẽ gửi thông báo phạt nguội đến chủ xe ngay sau đó.

CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm- Ảnh 3.

CSGT TP HCM lập chốt xử lý bắn tốc độ.

CSGT TP HCM lập chốt, hàng loạt người bị dừng xe do vi phạm- Ảnh 4.

Một cô gái trẻ chạy quá tốc độ cho phép

Tin liên quan

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã xử phạt hơn 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

CSGT TP HCM phạt nhiều tài xế xe khách vì một lỗi không ngờ

(NLĐO) - Nhiều tài xế xe khách tỏ ra bất ngờ khi bị CSGT phạt một lỗi mà họ không ngờ.

Công bố 37 địa chỉ CSGT TP HCM người dân cần biết

(NLĐO) - Ngoài trụ sở chính, Phòng CSGT Công an TP HCM có thêm 36 Đội/Trạm CSGT.

giấy phép lái xe bắn tốc độ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo