CSGT TPHCM công bố danh sách học sinh vi phạm giao thông tại 357 trường học

Sở GD-ĐT vừa tiếp nhận văn bản của Phòng CSGT - Công an TPHCM, thông báo danh sách các trường có học sinh, sinh viên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm Chỉ thị 31/2023 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới) từ ngày 1-1 đến 28-2-2026.

Sở GD-ĐT TPHCM để nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 29-5.

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra, lập biên bản học sinh vi phạm giao thông

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục tiếp nhận danh sách của Phòng CSGT cần rà soát số học sinh, sinh viên vi phạm.

Khi xử lý vi phạm, các trường phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp theo quy định; bảo đảm đúng quy trình. Đồng thời, các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên.

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông báo của Công an TPHCM, 357 trường học ở thành phố có học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, trường ngoài công lập, trường trung cấp, cao đẳng.

