CSGT TPHCM công bố danh sách học sinh vi phạm giao thông tại 357 trường học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

CSGT TPHCM công bố danh sách học sinh vi phạm giao thông tại 357 trường học

Đặng Trinh

(NLĐO)- UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các trường học trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Sở GD-ĐT TPHCM

Sở GD-ĐT vừa tiếp nhận văn bản của Phòng CSGT - Công an TPHCM, thông báo danh sách các trường có học sinh, sinh viên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vi phạm Chỉ thị 31/2023 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới) từ ngày 1-1 đến 28-2-2026. 

Sở GD-ĐT TPHCM để nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 29-5.

Danh sách 357 trường học ở TPHCM có học sinh vi phạm Luật giao thông, Sở GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra, lập biên bản học sinh vi phạm giao thông

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục tiếp nhận danh sách của Phòng CSGT cần rà soát số học sinh, sinh viên vi phạm.

Khi xử lý vi phạm, các trường phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp theo quy định; bảo đảm đúng quy trình. Đồng thời, các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên. 

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông báo của Công an TPHCM, 357 trường học ở thành phố có học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, trường ngoài công lập, trường trung cấp, cao đẳng.

Danh sách 357 trường học có học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

TẠI ĐÂY


Tin liên quan

Vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Giáo viên khai mục đích nhằm răn đe các em vi phạm

Vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Giáo viên khai mục đích nhằm răn đe các em vi phạm

(NLĐO)- UBND phường Bến Cát (TPHCM) đã có báo cáo xác minh vụ giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh dùng kim tiêm xử phạt học sinh

Từ kết quả kiểm tra học sinh vi phạm giao thông của Công an TP HCM: Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

(NLĐO)- Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm nếu trường bị phát hiện trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe

TP HCM ra hướng dẫn cụ thể đến các trường khi học sinh vi phạm kỷ luật

(NLĐO) - Việc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng

trường ngoài công lập vi phạm luật giao thông Luật Giao thông phòng cảnh sát xử lý nghiêm bảo đảm trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo