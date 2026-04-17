Vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Giáo viên khai mục đích nhằm răn đe các em vi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Giáo viên khai mục đích nhằm răn đe các em vi phạm

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- UBND phường Bến Cát (TPHCM) đã có báo cáo xác minh vụ giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh dùng kim tiêm xử phạt học sinh

Ngày 17-4, UBND phường Bến Cát (TPHCM) có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh dùng kim tiêm chích vào tay học sinh để xử phạt, gây bức xúc dư luận.

UBND phường Bến Cát thông tin vụ giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh dùng kim tiêm xử phạt học sinh.

Theo báo cáo, tối 14-4, UBND phường tiếp nhận phản ánh của phụ huynh lớp 3.6 về việc giáo viên chủ nhiệm L.T.M có hành vi dùng kim tiêm chích vào tay học sinh như một hình thức xử phạt khi các em vi phạm nội quy lớp học. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 12-4.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với nhà trường tiến hành kiểm tra, xác minh. Căn cứ biên bản làm việc giữa nhà trường, Phòng Văn hóa - Xã hội và phụ huynh, sáng 15-4, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cùng nhân viên y tế học đường và Tổng phụ trách Đội đã làm việc với 4 học sinh liên quan.

Tại buổi làm việc, các em xác nhận giáo viên có dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức xử phạt khi các em vi phạm nội quy.

Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên L.T.M thừa nhận đã mang kim tiêm vào lớp do bồng bột, thiếu suy nghĩ. Theo giáo viên này, mục đích ban đầu là nhằm răn đe các trường hợp vi phạm như không làm bài, không ngoan hoặc không thắt khăn quàng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 5 học sinh liên quan.

UBND phường Bến Cát đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Ngay trong sáng 15-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M, đồng thời rút phân công chủ nhiệm lớp 3.6 để phục vụ công tác xác minh và xử lý kỷ luật.

Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh đưa 5 học sinh liên quan đi kiểm tra, xét nghiệm y tế; đồng thời theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tư vấn tâm lý để ổn định tinh thần cho các em. Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được phân công thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình.

UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng kỷ luật, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật và ngành giáo dục; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt đạo đức nhà giáo, kiên quyết loại bỏ các hành vi bạo lực, đe dọa trong môi trường học đường.

Lãnh đạo UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. Theo UBND phường, quá trình xử lý vụ việc cần đảm bảo khách quan, tránh gây áp lực tâm lý không cần thiết đối với giáo viên liên quan.

UBND phường Bến Cát nhận định vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh và uy tín ngành giáo dục, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm theo quy định.

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

(NLĐO)- Vụ cô giáo yêu cầu học sinh chích kim tiêm gây xôn xao dư luận, hiện sức khỏe 5 em ổn định, giáo viên bị đình chỉ để xử lý

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo