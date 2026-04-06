Bạn đọc

CSGT TPHCM khuyến cáo lắp đặt camera để hạn chế mất trộm tài sản

Anh Vũ

(NLĐO) - Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm sẽ hạn chế tình trạng mất trộm tài sản.

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, tình trạng trộm cắp tài sản tại các khu vực cảng, bến, nhà dân ven sông và vùng nuôi trồng thủy sản đang diễn biến phức tạp.

CSGT TPHCM khuyến cáo lắp đặt camera tại các cảng - Ảnh 1.

Phòng CSGT khuyến cáo lắp đặt camera tại các cảng, bến thủy nội địa.

Lợi dụng địa hình sông nước, tội phạm thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng ghe, thuyền nhỏ để tiếp cận và nhanh chóng tẩu thoát sau khi gây án. Đặc biệt, tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, việc mất trộm tôm, cá hoặc thiết bị sản xuất không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ cả yếu tố khách quan như địa hình phức tạp, lực lượng tuần tra còn hạn chế, lẫn yếu tố chủ quan như ý thức cảnh giác chưa cao.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Phòng CSGT khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm như cổng ra vào, khu vực neo đậu phương tiện, khu vực bốc xếp hàng hóa và các khu vực dễ phát sinh mất an ninh trật tự.

Lắp đặt camera giám sát không chỉ là giải pháp hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn trực tiếp bảo vệ tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và chủ cảng, bến.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Công an TPHCM bắt giữ "đại gia" lừa tình, trộm cắp tài sản của hàng trăm "sugar baby"

(NLĐO) - Phương cho biết từ năm 2020 đến nay, gã đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và "quan hệ" với hàng trăm người. Về tài sản lấy được, Phương "không nhớ rõ"

Bắt nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp tiền công đức liên tỉnh

(NLĐO)- Trong vòng 4 tháng, nhóm thanh, thiếu niên ở Nghệ An đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại nhiều tỉnh miền trung ra tới Ninh Bình

Công an TPHCM bắt giữ nhóm người lẻn vào chùa trộm cắp

(NLĐO) - 3 nam và 1 nữ đã lẻn vào chùa Triêm Phước, phường An Hội Đông trộm 9 con rùa.

