HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt kẻ trộm cắp tiền, vàng trên xe ô tô

Tr.Đức

(NLĐO)- Vào 0 giờ ngày 25-3, thấy chiếc xe ô tô đỗ trên đường Hoa Phượng Đỏ, khu đô thị Lạc Hồng Phúc không khóa, đối tượng đã mở cửa trộm cắp số tiền và vàng

Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã trộm cắp 3.150.000 đồng cùng 4 chiếc nhẫn vàng trên xe ô tô. Trước đó, Nguyễn Ngọc Tiệp cũng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền và vàng trên xe ô tô - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Tiệp khai nhận hành vi phạm tội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 0 giờ ngày 25-3, quá trình tuần tra kiểm soát tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc, thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, Tổ công tác Công an phường Mỹ Hào phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City màu trắng, BKS: 89A-471.xx.

Thấy lực lượng công an xuất hiện, nam thanh niên trên đã bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào). Đối tượng đã giao nộp số tiền 3.150.000 đồng cùng 4 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, mặt bên trong đều có chữ "HỒNG NGỌC 24K 2 CHỈ" vừa trộm cắp trên xe ô tô.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Công an phường xác định do cần tiền tiêu xài nên Tiệp chuyên lang thang tại các khu đô thị, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Vào 0 giờ ngày 25-3, thấy chiếc xe ô tô đỗ trên đường Hoa Phượng Đỏ, khu đô thị Lạc Hồng Phúc không khóa, đối tượng đã mở cửa trộm cắp số tiền và vàng trên xe. Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Ngọc Tiệp khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Hiện, Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt nghi phạm đập kính xe ô tô trộm cắp gần 100 triệu đồng

Bắt nghi phạm đập kính xe ô tô trộm cắp gần 100 triệu đồng

(NLĐO)- Ăn uống cùng một số nhân viên xong, anh Ng. phát hiện xe ô tô của mình bị kẻ gian đập kính cửa bên ghế phụ, lấy trộm số tiền 95 triệu đồng.

Hai thanh niên mang cả ô tô đi trộm cắp 500 kg sầu riêng

(NLĐO) - Cơ quan công an đã mật phục, bắt quả tang 2 thanh niên mang ô tô từ ngoài tỉnh đến Đắk Lắk trộm cắp 500 kg sầu riêng.

Chân tướng kẻ đập kính xe, trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nghi phạm đập kính xe ô tô, trộm cắp tại Đà Nẵng từng bị xử phạt vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo