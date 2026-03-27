Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã trộm cắp 3.150.000 đồng cùng 4 chiếc nhẫn vàng trên xe ô tô. Trước đó, Nguyễn Ngọc Tiệp cũng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Nguyễn Ngọc Tiệp khai nhận hành vi phạm tội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 0 giờ ngày 25-3, quá trình tuần tra kiểm soát tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc, thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, Tổ công tác Công an phường Mỹ Hào phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City màu trắng, BKS: 89A-471.xx.

Thấy lực lượng công an xuất hiện, nam thanh niên trên đã bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào). Đối tượng đã giao nộp số tiền 3.150.000 đồng cùng 4 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, mặt bên trong đều có chữ "HỒNG NGỌC 24K 2 CHỈ" vừa trộm cắp trên xe ô tô.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Công an phường xác định do cần tiền tiêu xài nên Tiệp chuyên lang thang tại các khu đô thị, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Vào 0 giờ ngày 25-3, thấy chiếc xe ô tô đỗ trên đường Hoa Phượng Đỏ, khu đô thị Lạc Hồng Phúc không khóa, đối tượng đã mở cửa trộm cắp số tiền và vàng trên xe. Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Ngọc Tiệp khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Hiện, Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.